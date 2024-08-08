«صباح جميل» يطلّ بمزيد من التفاؤل عبر أثير «دبي»

بمزيد من الطاقة الإيجابية وروح التفاؤل والأمل، وبمزيج من الأخبار المحلية والعالمية والفقرات الترفيهية والنصائح الخفيفة، يطلّ الموسم الجديد من برنامج «صباح جميل» على مستمعي إذاعة دبي التابعة لـ«دبي للإعلام».

ويبث البرنامج على الهواء مباشرة من الإثنين إلى الجمعة، محمّلاً بالمعرفة والحيوية التي تنشر الطاقة في نفوس الموظفين وأولياء الأمور والأطفال، ما يسهم في منحهم لحظات مليئة بالبهجة، ليجسد عبر تنوعه، توجهات «دبي للإعلام» بأن تكون «الأقرب إلى الجمهور».

ويتميز الموسم الجديد من البرنامج الذي يبث يومياً من السابعة إلى التاسعة صباحاً، بلغته الجميلة والعفوية التي يخاطب بها الإعلامي إبراهيم استادي وزميلته الإعلامية سلامة السويدي، كل الفئات العمرية، ما يجعله رفيقاً مثالياً للمستمعين في بداية يومهم، لاسيما أنه يطرق عبر فقراته الكثير من القضايا المجتمعية التي تلامس حياة الناس، ويقدّم للعائلات والأطفال حلولاً مختلفة تمكّنهم من استثمار الإجازة الصيفية، إلى جانب إبقاء المستمع على اطلاع دائم على أحدث المستجدات في عالم التكنولوجيا والثقافة والفن والابتكارات، ويقدم لهم كثيراً من المعلومات المفيدة والأخبار الإيجابية من الإمارات والمنطقة العربية والعالم.

كما يستضيف «صباح جميل» شخصيات بارزة من مختلف المجالات لمشاركة تجاربهم مع المستمعين، وطرح أفكارهم وآرائهم حول موضوعات مختلفة، فضلاً عن إتاحته أمام المستمعين فرصة المشاركة والتواصل مع الإذاعة عبر الاتصال والرسائل النصية القصيرة، والتعبير عن آرائهم ومواهبهم المختلفة، ما يمنح البرنامج تفرداً وخصوصية.

وقالت مدير إذاعة دبي، سلامة السويدي، إن البرنامج يقوم على التنوع والعفوية والتفاعل المباشر مع الجمهور، مضيفة: «على مدار مواسمه الماضية تمكّن (صباح جميل) من تأسيس قاعدة جماهيرية واسعة بفضل تفاعله المباشر معهم، وما يتضمنه من فقرات ترفيهية متنوعة ومبتكرة تعزز تواصلهم مع إذاعة دبي التي تسعى، من خلال البرنامج، إلى تهيئة بيئة إيجابية تعكس روح دبي وحيويتها وتنوعها الثقافي والاجتماعي، فضلاً عن تمكين كل الفئات العمرية من التعبير عن آرائها والتفاعل مع البرنامج بصورة عفوية».

من جانبه، أشار الإعلامي إبراهيم استادي إلى أن جذب المستمع إلى البرنامج يمثل أولوية بالنسبة للمذيع والإذاعة على حد سواء، مؤكداً أن ذلك «يتطلب بذل جهد كبير في عملية إعداد الفقرات، واختيار المحتوى الذي يتناسب مع طبيعة البرنامج، والمحافظة على ألقه واستمراريته».

ولفت إلى أن تعاون فريق العمل ومتابعته المستمرة لما تشهده الإمارات ودبي من تطورات وفعاليات وأحداث، يسهم في تمكين البرنامج من تقديم وجبة صباحية خفيفة تحمل كثيراً من الطاقة الإيجابية.

من ناحيته، قال الإعلامي عبدالله إسماعيل، إن عودة البرنامج في موسم جديد تعكس ما يحظى به من قاعدة جماهيرية واسعة. وأضاف: «يمثل (صباح جميل) جسراً للتواصل الفعال مع الجمهور، ونسعى من خلاله إلى تقديم محتوى متنوع وجذاب يعكس نبض الحياة اليومية، ويواكب تطلعات المستمعين. كما نهدف عبر فقراته المختلفة إلى بث سلسلة من الرسائل الإيجابية والبناءة التي تعزز روح التفاؤل والأمل في كل فئات المجتمع، خصوصاً الأطفال الذين يشكّلون بتواصلهم وتفاعلهم جزءاً مهماً من البرنامج».

نكهة خاصة

قال الإعلامي عبدالله إسماعيل، إن برنامج «صباح جميل» الذي يبث عبر أثير إذاعة دبي يتميز بتنوع فقراته، واعتماده على التفاعل المباشر مع الجمهور، وهو ما يمنحه نكهة خاصة.

• 7 صباحاً يبدأ بث البرنامج الذي يستمر حتى التاسعة.