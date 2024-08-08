أكبر تبييض للإسفنج على مستوى العالم في نيوزيلندا

أكد علماء، أمس، أن حدوث تبييض جماعي لأكثر من 50 مليون إسفنجة في منطقة فيوردلاند بنيوزيلندا، هو الأكبر من نوعه على الإطلاق الذي سجل على مستوى العالم.

وتوصلت دراسة إلى أن التبييض الجماعي الذي حدث في عام 2022، أدى إلى خفض التعداد بما يقرب من النصف.

وقال المؤلف الرئيس للدراسة، جيمس بيل، وهو عالم في الأحياء البحرية بجامعة «تي هيرينجا واكا فيكتوريا» في ولينغتون، إن التبييض حدث أثناء موجة حر بحرية شديدة استمرت لمدة 259 يوماً، ودفعت درجات حرارة المياه إلى 4.4 درجات مئوية فوق المتوسط.

ووقع حدث التبييض على طول 1000 كيلومتر من الساحل الغربي لجزيرة ساوث آيلاند في نيوزيلندا، وشهد تحول إسفنج «Cymbastella lamellate» الأشبه بشكل الكوب، من لونه البني المعتاد مثل لون الشيكولاتة إلى اللون الأبيض الزاهي.

وقال بيل: «لم يكن هذا هو أكبر حدث تبييض للإسفنج على مستوى العالم فحسب، ولكن كان أيضاً أكبر حدث نفوق للإسفنج سجل على الإطلاق».