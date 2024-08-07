هل تجد صعوبة بالنوم خلال رحلات الطيران؟؟ إليك الحل

يختلف المسافرون في إمكانية الاستغراق في النوم خلال رحلات الطيران؛ فالبعض يستطيع النوم قبل أن ترتفع عجلات الطائرة عن المدرج، فيما يقضي آخرون الوقت بأكمله في مقاعدهم وهم يكافحون من أجل النوم.

وقدم خبراء في شؤون السفر وأطباء، لموقع «ياهو»، نصائح للحصول على قسط من النوم خلال فترة الطيران.

اختر وقت رحلتك بحكمة

تنصح المضيفة سامانثا براون، الحائزة جائزة «إيمي» عن برنامجها على شبكة «بي بي إس» الأميركية، باختيار توقيت رحلة الطيران بعناية، خصوصاً في الرحلات الطويلة، فمن المحتمل أن يكون جسدك متعباً بالفعل، ومن المحتمل أن يكون موعد الرحلة في وقت قريب من موعد نومك الطبيعي، مما يجعل النوم أسهل كثيراً.

ومع ذلك، تعتمد أوقات الرحلات على وجهتك، لذلك فليس من الممكن دائماً الاختيار، فكن حذراً أيضاً عند حجز رحلة مبكرة؛ لأن توفير المال أو الوقت قد لا يستحق التضحية بالنوم الضائع قبل الرحلة، خصوصاً إذا كنت تواجه مشكلة في النوم على الطائرات.

ويقول الدكتور لويس أورتيز، في مستشفى «جونز هوبكنز»، إن «الاضطرار إلى الاستيقاظ مبكراً قد يترجم إلى الحصول على نوم أقل، وعدم الشعور بالتحسن عندما تصل إلى وجهتك».

وإذا كنت تواجه صعوبة في الحصول على النوم في الرحلة، فاجعل من أولوياتك؛ وهو ما يعني عادةً دفع مبلغ إضافي، حجز مقعد بجوار النافذة أو في صف به مساحة أكبر للساقين.

غيّر ساعتك البيولوجية الداخلية

يقول الدكتور إريك ديفيز، من كلية الطب بجامعة فرجينيا الأميركية، إن «السفر عبر المناطق الزمنية يمكن أن يكون أكثر صعوبة كلما ذهبت إلى مسافات أبعد، وتغيير ساعتك الداخلية في الأسبوع السابق للسفر يمكن أن يساعدك على تجنب اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، والنوم بشكل أفضل على متن الطائرة».

وينصح كل من ديفيز وأورتيز بتعديل ساعتك الداخلية قليلاً كل يوم. إن الاستيقاظ مبكراً بـ15 أو 30 دقيقة في الصباح، وتحريك موعد النوم مبكراً كل ليلة، وتناول وجبات الطعام بشكل أقرب إلى الأوقات التي تتناول فيها الطعام في أثناء رحلتك... يمكن أن يساعد جسمك على التكيف بسرعة أكبر وتقليل أعراض اضطراب الرحلات الجوية الطويلة.

الاستعداد للنوم قبل الصعود إلى الطائرة

قالت المضيفة سامانثا براون إنها تجهز كل ما تحتاجه من ملابس وأكل أو شراب قبل السفر.

وعرضت نصائحها بناء على خبرتها؛ ومنها: «تجنب الكافيين بعدم تناول القهوة على متن الطائرة حتى لا يبقيك الكافيين مستيقظاً، ويجب ارتداء ملابس مريحة وفضفاضة، حتى لا تشعر بالحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة خلال النوم... ويجب تناول الطعام في المطار وليس على متن الطائرة، وكذلك إجراء جميع الأنشطة المعتادة قبل النوم، مثل غسل الأسنان؛ حتى يصبح كل ما تفعله خلال الطيران هو الراحة والنوم».

تجنب التلفزيون والهاتف

ينصح الصحافي روب تايلور بعدم مشاهدة التلفزيون أو تصفح الهاتف خلال الرحلة، ويقول: «إن السفر أمر صعب؛ لأنهم يضعون جهاز تلفزيون في وجهك مباشرة، ويعدّ تجنب الأضواء الساطعة جزءاً مهماً من الاستغراق في النوم، فيما يطلب أطفالي رؤية الأفلام أو الألعاب، ولكن كل ما يمكنك فعله هو قصر ذلك على وقت معقول، وهو أمر مهم».

وسادة وسماعات

ينصح ديفيز بالتأكد من وجود أغراض معك تساعدك على النوم، مثل الوسادة والسماعات؛ لأنها يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً عند محاولة النوم، فهي لا توفر بيئة أكثر راحة ومثالية فحسب، بل يمكنها أيضاً إرسال إشارة لجسمك بأن وقت الراحة قد حان.

ويقول ديفيز: «نحن في الواقع مخلوقات تلتزم بالعادات، ولدينا إشارات معينة حول تحفيز النوم».

استخدم الدواء بعناية

أكد الخبراء على ضرورة استشارة الأطباء بشأن استخدام الأدوية التي تساعد على النوم؛ لتجنب حدوث آثار جانبية مضرة.

كن على دراية بالمخاطر والمضاعفات الطبية للسفر

لا يدرك كثيرون خطورة البقاء ساكنين لفترة طويلة، ويحذر أورتيز بأن الرحلات الجوية الطويلة تزيد من خطر الإصابة بتجلط الأوردة، ولتجنب ذلك ينصح بعدم وضع الرجلين إحداهما فوق الأخرى لمدة طويلة، وتحريكهما عندما يكون ذلك ممكناً، وهذا لا يعني أنه ينبغي على الأشخاص عدم النوم، ولكن تجب عليهم محاولة الموازنة بين حاجتهم إلى النوم وبعض الحركة خلال الرحلة.

ويشير ديفيز إلى أن كمية الأكسجين الموجودة في الهواء أقل مما يتنفسه الناس على الأرض، وأن ذلك يمكن أن يتسبب في قلة النوم.