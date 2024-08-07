8 أطعمة تحسن المزاج غير الشوكولاتة

لا شك أن ما نأكله ينعكس بشكل كامل على حالتنا النفسية، فهناك أكلات تجعلنا نشعر بالدفء كالعدس والورقيات، وأكلات تعطينا الانتعاش كالنعناع والبطيخ، وهناك أيضًا أكلات تجعلنا نشعر بالسعادة، وذلك للعديد من الأسباب منها أنها تؤثر على كيمياء دماغك، والهرمونات التي ينتجها جسمك، بالإضافة إلى توفير الفوائد الغذائية، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي تطلق السيروتونين، فيمكن أن تؤدي الأطعمة مثل الموز والأفوكادو والمكسرات أيضاً إلى إنتاج الدوبامين، المرتبط بالمتعة والمكافأة، ونستعرض أبرز الأطعمة التي تزيد من الشعور بالسعادة، وفقاً لما نشره موقع " healthshots".

العدس

إن تناول شيء بسيط مثل العدس يمكن أن يجعلك سعيدًا لأنه مصدر جيد للتريبتوفان ويوفر البروتينات والعناصر الغذائية الأساسية، وتشير دراسة نُشرت في Philosophical Transactions إلى أن مكملات التريبتوفان يمكن أن تزيد من مستويات السيروتونين في الجسم، وهذا بدوره يمكن أن يقلل من المشاجرات ويزيد من الود.

الحمص

الحمص من الأطعمة التي تساعد على تحسين الحالة المزاجية، فهو غني بالتريبتوفان كما أنه يحتوي على كمية جيدة من الألياف والبروتين، كما يحتوي الحمص على المغنيسيوم الذي يساعد في وظائف الأعصاب، كما أن السيلينيوم والزنك يساعدان في مكافحة الاكتئاب والقلق.

الجبن القريش

الجبن القريش غني بالبروتين والتريبتوفان، وتكشف دراسة نُشرت في مجلة Advances in Nutrition أن بروتينات الألبان يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل لأنها غنية بالتريبتوفان.

المكسرات

المكسرات مثل اللوز والجوز غنية بالتريبتوفان والدهون الصحية، ويمكن تناولها كوجبات خفيفة أو إضافتها إلى الحلويات والأطباق المختلفة/ وتربط دراسة استمرت عشر سنوات، ونُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية ، بين استهلاك المكسرات وانخفاض الإصابة بالاكتئاب بنسبة 23 في المائة.

الحليب

الحليب ومنتجات الألبان هي أيضًا أطعمة يمكن أن تجعلك سعيدًا لأنها تحتوي على التربتوفان ويمكن تضمينها في نظامك الغذائي على شكل حليب أو لبن زبادي أو لبن رائب، فتحتوي منتجات الألبان أيضًا على مواد يمكن أن تخفف من أعراض الاكتئاب.

الشوفان

الشوفان أيضاً من الأطعمة التي قد تجعلك سعيدًا، فهو غني بالتريبتوفان، أنه يسهل إنتاج السيروتونين في الجسم، مما يساعدك على البقاء هادئًا وتحسين نومك.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة مصدر جيد للكربوهيدرات وتحتوي على التربتوفان، تكشف دراسة نُشرت في مجلة Nutrients أن الكاروتينات ألفا وبيتا كاروتين، والتي توجد بمستويات عالية جدًا في البطاطا الحلوة ذات اللحم البرتقالي، يمكن أن تساعد في علاج الاكتئاب لدى الشباب.



الأفوكادو

فهو غني بفيتامين بـ3 وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويساهم في إنتاج السيروتونين، كما ارتبط علمياً بتحسين الحالة المزاجية، أضف الأفوكادو إلى السلطات أو السندويشات أو كوجبة خفيفة مستقلة لإضافة جرعة من السعادة إلى يومك، كما أن الأفوكادو له مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى.