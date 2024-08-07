مبتكرون في عمر الزهور على منصة الاحتفاء بدبي

احتفي نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، بمنتسبي الدورة الصيفية الذين بلغ عددهم 280 منتسباً (150 طالباً و130 طالبة) خلال يوليو الماضي.

وبدأ حفل التكريم بجولة في معرض نتاجات الدورة الصيفية الذي تنوع بين ابتكارات تقنية وبعض الأعمال اليدوية لورش النجارة والفن التشكيلي، وأنواع متعددة من الروبوتات، بالإضافة لمنتجات ورش الذكاء الاصطناعي وأنظمة الحماية المتقدمة في الأمن السيبراني.

وقال رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، بلال البدور: «مع توالي الدورات العلمية للنادي تزداد البهجة والفخر بجهد ندوة الثقافة والعلوم الذي لم يذهب سدى، ولولا قناعة أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالدورات العلمية للنادي لما تحقق هذا المنجز من الإبداع والابتكار والعلم».

وأعرب عن شكره لأولياء الأمور على حرصهم على إشراك أبنائهم وصقل قدراتهم، وكذلك للطلبة على التزامهم وشغفهم بالتعلم بحماسة لا تضاهى.

وأضاف البدور: «خرّج نادي الإمارات العلمي منذ بدايته أجيالاً من المبدعين والمبتكرين، منهم من حقق منجزاً، ومنهم من تبوأ مناصب، وآخرهم يوسف الشيباني الذي كان ذات يوم من منتسبي النادي، وأصبح اليوم نائباً لرئيس مؤسسة محمد بن راشد للفضاء».

بينما أشار رئيس مجلس إدارة النادي، الدكتور عيسى البستكي، إلى تدشين النادي حقبة جديدة في رحلته الابتكارية عبر حصوله على عضوية مراقب دولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) التابعة للأمم المتحدة.

ورأى أن هذا الإنجاز يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الابتكار والإبداع، وتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمواهب الشابة الإماراتية، لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وأضاف الدكتور البستكي، أن الابتكار يأتي في مقدمة الأولويات لاستدامة الاقتصاد والذي بدوره سيكون مصدراً للإنتاج المحلي الذي يباع عالمياً، وهنا يأتي دور نادي الإمارات العلمي ليرسخ مفهوم الابتكار من خلال منتسبيه من الشباب، ليفرخ مبتكرين لمستقبل مستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً. واختتم الحفل بتكريم الطلبة والمدربين والمنظمين للدورة.

برامج متنوعة

تضمّن برنامج الدورة الصيفية ورش: الأمن السيبراني، الاستدامة، الكيمياء العامة، الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، الكهرباء والإلكترونيات، الطباعة ثلاثية الأبعاد، ثلاث ورش للروبوت، العالم الصغير، النجارة والفن التشكيلي.

كما تضمّن زيارة لجامعة دبي ومشاركة الطلبة في ورش الذكاء الاصطناعي والاحتفال بيوم القمر العالمي في 20 يوليو الماضي.

بلال البدور:

• مع توالي الدورات العلمية يزداد الفخر بجهد ندوة الثقافة والعلوم والنادي الذي لم يذهب سدى.

عيسى البستكي:

• نادي الإمارات العلمي يرسخ مفهوم الابتكار من خلال منتسبيه من الشباب، ليفرخ مبتكرين لمستقبل مستدام.