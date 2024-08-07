«الأقصر للسينما الإفريقية» يستقبل أفلام دورة 2025

بدأ مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية استقبال أفلام دورته الـ14، التي ستنظم في بداية عام 2025.

وقال مؤسس ورئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، في بيان أمس، إن «الأقصر للسينما الإفريقية» أطلق استمارة قبول الأفلام في المسابقات الأربع الرئيسة، وهي مسابقة الأفلام الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، على أن تكون المسابقتان لمخرجين أفارقة، وهناك أيضاً مسابقة أفلام الشتات (الدياسبورا) للأفلام الطويلة، وهي للمخرجين الأفارقة المقيمين خارج القارة ويصنعون أفلاماً عنها بعيون عالمية، علاوة على المسابقة القومية لأفلام الطلبة المصريين من دارسي السينما بمصر.

بينما أعلنت مؤسس ومدير المهرجان، المخرجة عزة الحسيني، أن الدورة الـ14 ستنظم في الفترة من التاسع إلى 14 يناير 2025 بمدينة الأقصر جنوب مصر، ويستمر تلقي المشاركات حتى 30 أكتوبر المقبل، على أن تكون جميع الأفلام المقدمة من إنتاج عام 2024 ولم يسبق عرضها في مصر.