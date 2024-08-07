صقّار المستقبل على درب الأجداد

على طريق حب التراث، والاعتزاز بكل رموزه، «صقّار المستقبل» يتأمل - عن قرب - الطائر الذي يعشق الأعالي، ويحظى بمكانة خاصة جداً لدى كل الأجيال في دولة الإمارات، إذ رافق الأجداد والآباء في رحلات المقناص الطويلة، واليوم يسعى الأحفاد للحفاظ على ذلك التقليد العريق، من أجل صونه واستدامته، وإعلان أنهم على الدرب الأصيل.. وذلك خلال إحدى الدورات الصيفية التي نظمها صندوق الوطن في أبوظبي للطلبة وأجيال الغد، استثماراً للعطلة.