مسلسل شهير يحرم طفلة بريطانية من الحصول على جواز سفر

أصيبت امرأة بصدمة شديدة بعدما رفضت السلطات في بريطانيا منح ابنتها جواز سفر لأنها سميت على اسم إحدى شخصيات مسلسل «صراع العروش».

وقالت لوسي، 39 عامًا، من سويندون في ويلتشاير، إن مكتب جوازات السفر رفض طلب تدوين اسم خاليسي، التي تبلغ من العمر ست سنوات، والتي سميت تيمنا بشخصية «أم التنانين» في المسلسل الشهير.

وقال المسؤولون إنهم لم يتمكنوا من إصدار جواز سفر ما لم تأذن شركة «وارنر براذرز» بذلك لأنها تمتلك العلامة التجارية للاسم. وأكدت لوسي شعورها بالصدمة الشديدة لهذا الرفض ولا سيما أن الأسرة كانت تحضرت لعطلة مكلفة في «ديزني لاند باريس». وبعد تقدمها للحصول على جواز سفر تلقت الأم خطابًا من مكتب جوازات السفر، يقول إن اسمها مسجل كعلامة تجارية لشركة "وارنر براذرز".

وعلقت الأم بأنها "كانت أول مرة أسمع فيها عن مثل هذا الأمر ". وبعد طلب المشورة القانونية، اكتشف محاموها أنه على الرغم من وجود علامة تجارية للعبة العروش، إلا أنها مخصصة للسلع والخدمات ولكن ليس لاسم الشخصيات.

وبعدها تم إرسال هذه المعلومات إلى مكتب جوازات السفر الذي أبلغ الأم أنها"بحاجة إلى خطاب من شركة وارنر بروذرز لتأكيد أن ابنتي قادرة على استخدام هذا الاسم". وأضافت" لم أفهم وشعرت بالإحباط. إذا تمكنت من الحصول على شهادة ميلاد، فهل لم يكن هناك شيء ليتم الإشارة إليه حينها؟".

ولكن بعد وقت قصير قالت المرأة لمحطة "بي بي سي" أن مكتب جوازات السفر اتصل بها للاعتذار وقال أن"خطأ" قد حدث. وأوضح المسؤول أنه كان هناك سوء فهم وأن الإرشادات التي قدمها الموظفون في الأصل تنطبق فقط على الأشخاص الذين يغيرون أسماءهم. لكن لوسي تعتقد أن الأمر قد تم حله فقط بسبب التغطية الإعلامية. وقالت: «لو لم أنشر هذا على وسائل التواصل الاجتماعي، لما تم فعل أي شيء».

ولا تزال لوسي تأمل وابنتها خاليسي أن تتمكنا من الذهاب إلى ديزني لاند باريس في المستقبل القريب. كما تأمل لوسي أيضًا أن تساعد قصتها الآخرين. بدوره قال متحدث باسم وزارة الداخلية:«يمكننا تأكيد أن الطلب قيد المعالجة ونعتذر للعائلة عن التأخير».