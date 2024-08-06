23 مدينة تتنافس على لقب عاصمة الفن الإيطالي المعاصر

أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية عن تسلمها ملفات 23 مدينة إيطالية للترشح لنيل لقب عاصمة الفن الإيطالي المعاصر 2026، ضمن المسابقة التي تجرى للمرة الأولى هذا العام، وفقاً لما نشرته أمس وكالة أنباء «أنسامد».

وكان باب تلقي طلبات الترشح قد أغلق في 30 يونيو الماضي، وهو التاريخ الذي أرسلت فيه البلديات ملفات الترشيح إلى الإدارة العامة للإبداع المعاصر بوزارة الثقافة.

ومن أبرز المدن الإيطالية المرشحة لنيل لقب عاصمة الفن المعاصر: بولسينا، كارارا، كاتانزارو، فابريانو، مانتوفا، موليترنو، بيتشولي، بالإضافة إلى بيسكارا، كوارتو، ريدجو كالابريا، تودي، البندقية.

وبحلول 30 أكتوبر المقبل ستقدم لجنة التحكيم لوزير الثقافة الإيطالي المدينة الفائزة بلقب عاصمة الفن الإيطالي المعاصر 2026، والتي ستحصل على جائزة قدرها مليون يورو لتنفيذ الأنشطة المخطط لها في ملف الترشيح.