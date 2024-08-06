مركز شرطة نايف.. شاهد عريق على تاريخ دبي

يُعدُّ مركز شرطة نايف شاهداً على تاريخ من الأحداث المهمة في إمارة دبي، إذ يمثل في نسخته القديمة، حجر أساس مؤسسات عدة ذات أهمية كبيرة في الإمارة، أبرزها القيادة العامة لشرطة دبي.

اختير المركز بين المواقع التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضمن مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي، التي تشكل جزءاً مهماً من ذاكرتها وتاريخها الحديث، بهدف المحافظة على هوية الإمارة، وموروثها الحضاري والعمراني.

يختلف التصميم الخارجي لمركز شرطة نايف عن جميع مراكز الشرطة في دبي ذات المظهر الحداثي، لأن جذوره ممتدة في عمق تاريخ الإمارة، لذا روعي أن يحتفظ بأقرب شكل ممكن لأصله حين كان قلعة استخدمت كأول مقر لشرطة دبي.

شيّدت تلك القلعة آنذاك من الطين المعروف بـ«المدر» الذي يتميز بتماسكه الشديد، إضافة إلى الخشب السميك.

أول ما بُني في قلعة نايف هو برجها الشامخ، الذي كان يُسمى بـ«المقبض»، لأنه كان يستخدم كسجن أو مقر احتجاز للمجرمين والخارجين عن القانون، وتوجد بالقلعة مساحة استخدمت كمربط للخيول التي كانت تمثل الدوريات المتحركة في الماضي.

وضمت القلعة آنذاك مكتباً للقائد العام لشرطة دبي، ومكاتب لمساعديه، وسكناً للضباط، ويوجد في الباحة الداخلية للمركز حتى الآن، مدفع أثري كان يستخدم في ذلك الزمن.

شيّدت قلعة نايف عام 1939 بأمر من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وظلت مقراً لشرطة دبي حتى عام 1965، حيث نُقل إلى موقعه في ديرة، وتحول تدريجياً إلى مقر عالمي، يتميز بالحداثة، ويعكس التطور الهائل لهذه المؤسسة العريقة على مدار عقود طويلة مضت.

وفي ظل ما تتمتع به القلعة سابقاً، مركز شرطة نايف حالياً من عراقة وأصالة، يضم المبنى متحفاً تتوافر فيه الأسلحة والأزياء التي كان يرتديها رجال الشرطة في دبي، ونماذج من الشعارات والأوسمة والخناجر وأدوات الحماية من الشغب، وصور من معالم دبي القديمة والحديثة، وصور ومعلومات عن تاريخ الشرطة.

وعلى الرغم من الإمكانات المتواضعة للشرطة آنذاك، فإن القلعة كانت تمثل الصرح الأمني الذي يحمي المجتمع، ويحافظ على تماسك أفراده، وكانت تضم إضافة إلى الشرطة، النيابة العامة والمحكمة، لذا تستحق عن جدارة أن تكون محطة مهمة من محطات ذاكرة دبي.

• 1939 شُيّدت قلعة نايف بأمر من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وظلت مقراً لشرطة دبي حتى عام 1965، حيث نُقل إلى موقعه في ديرة.

• اختير المركز بين المواقع التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن مشروع حماية المواقع التراثية في دبي.

• يختلف التصميم الخارجي لمركز شرطة نايف عن جميع مراكز الشرطة في دبي ذات المظهر الحداثي.