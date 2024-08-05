خوفا من عدم إنجاز أعمالها.. امرأةلم تذق طعم النوم منذ 30 عاما!



أفادت Oddity Central أن امرأة فيتنامية أكدت أنها نامت آخرة مرة في حياتها قبل ثلاثين عاما.

وتؤكد المرأة نغوين نروك مي كيم (49 سنة) بأن قلة النوم لم يكن لها أي تأثير على حياتها وصحتها، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

واعترفت بأنها علمت نفسها السهر عندما كانت صغيرة، لأنها كانت مولعة بقراءة الكتب حتى وقت متأخر من الليل.

واستمرت هذه العادة حتى سن البلوغ، عندما بدأت العمل كخياطة، حيث كثيرا ما كانت تجلس حتى الفجر لإكمال الطلبات.

وتقول: "كنت أجلس كل ليلة أمام ماكينة الخياطة الخاصة بي ولم أذهب إلى النوم لأنني كنت أخشى عدم القدرة على إنجاز الطلبات".

وتوقفت نغوين في مرحلة ما عن الشعور بحاجتها إلى النوم تماما، وتستمر هذه الحالة إلى يومنا هذا.

وقد انتشرت الأخبار التي تفيد بأن نغوين لا تعرف النوم منذ 30 عاما على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي المحلية، ما جعل الناس تأتي لمقابلتها والتأكد من أن ما نشر عنها حقيقة وليس خدعة.