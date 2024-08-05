معاناة اليابانيين مع موجة الحر مستمرة.. لا علامات على تراجعها

أظهرت توقعات الأرصاد الجوية في اليابان، أن موجة الحر الشديدة في البلاد لا تظهر أي علامات على التراجع في الوقت الذي اقتربت فيه درجات الحرارة في كيوشو من 40 درجة مئوية، أمس.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أن مناطق واسعة من غرب وشرق اليابان سجلت، أمس، درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية خلال النهار، ما أدى إلى إصدار تحذيرات من الإصابة بضربات الشمس في 37 محافظة.

وتوقع أن تصل درجة الحرارة في طوكيو إلى 35 درجة مئوية أمس، وهو اليوم الأول للحرارة الشديدة في أربعة أيام، بينما شهدت مدينة ناجويا، أمس، اليوم الـ11 على التوالي من درجات الحرارة التي تصل إلى 37 درجة مئوية.

ونصحت السلطات السكان بالبقاء في أماكن باردة داخل المنازل، ووضع خطط للأنشطة الصيفية التي تقلل من التعرض للحرارة.

كما تم حث السكان على اتخاذ احتياطات من الإصابة بضربات الشمس بجدية وضبط خططهم وفقاً لذلك، لضمان السلامة خلال موجة الحرارة الشديدة.