بعد استنفار وبحث بالمسيّرات.. العثور على طفل مفقود في خزانة

عُثر على طفل صغير وهو نائم على «كومة من الغسيل»، بعد اختفائه في بلدة جيلزنكيرشن بغرب ألمانيا، مساء أول من أمس، ما أدى إلى إطلاق الشرطة لعملية بحث واسعة النطاق.

وشارك العشرات وعمال الإنقاذ، في البحث عن الطفل (ثلاثة أعوام). وبحسب الشرطة، فإن المكان الذي عثر على الطفل فيه بعد ساعتين من اختفائه، لم يكن بعيداً على الإطلاق عن المنزل.

وقال متحدث باسم الشرطة رداً على استفسار لـ«د.ب.أ»: «لقد كان الطفل نائماً على كومة من الغسيل في خزانة بالمنزل».

وكان والد الطفل قد اتصل بالشرطة، وقال إن ابنه اختفى من الحديقة - على ما يبدو - دون أن يلاحظه أحد. وعلى الفور بدأ رجال الشرطة والعديد من الجيران، البحث عن الطفل في محيط المنزل.

كما تمت الاستعانة بكلب بوليسي وطائرات بدون طيار أثناء البحث.