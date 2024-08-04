منها ايقاف الاشعارات.. 7 نصائح لتجنب تصفح الشاشات المفرط

أصبحت التكنولوجيا جزءاً كبيراً وغالباً ما يكون ضرورياً من حياتنا اليومية. ولكن إذا شعرت أن الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة أصبح خارج نطاق السيطرة، فاحذر!

فعلى الرغم من الفوائد العديدة للتكنولوجيا، فإن التصفح المفرط للشاشات يمكن أن تكون له آثار ضارة على الصحة سواء كان ذلك شاشات التلفزيون أو الجوال أو شاشات الكمبيوتر، فمن المهم معرفة حدودك وفهم كيفية تقليل وقت الشاشة، بحسب موقع «هيلثي شوتس».

ووفقًا لمجلة الأبحاث البيئية، يمكن أن يكون لهذا الوقت الطويل آثار ضارة على صحتك، خاصة عند الأطفال والشباب مثل:

السمنة.

ضعف النوم لأن الشاشات تؤثر على إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعي.

الاكتئاب والقلق وغيرها من المخاوف المتعلقة بالصحة العقلية.

مشاكل في الرقبة والظهر بسبب وضعية الرقبة السيئة أثناء استخدام الشاشات.

إجهاد العين وجفافها.

يمكن أن يؤدي وقت الشاشة الطويل إلى جفاف العين.

وقدم الموقع نصائح بشأن تقليل التعرض للشاشات وليس الابتعاد عنها لأنها ضرورية في الحياة.

1. إبدأ بتغيير صغير

كلما قمنا بتغيير كبير في حياتنا، فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت. لتجنب الانشغال برؤية الأهداف الكبيرة، يجب علينا دائماً أن نضع أهدافاً أصغر لأنفسنا في المرحلة الأولية. وبدلاً من استبعاد فكرة استخدام الشاشات خلال النهار بشكل كامل، وهو أمر غير واقعي، يمكن البدء بتقليل وقت استخدام الشاشات بمقدار نصف ساعة أو ساعة واحدة كل يوم؛ لأن القيام بحركات صغيرة هو أذكى طريقة لإحداث تغييرات سلوكية طويلة المدى.

2. أنشئ مناطق خالية من الشاشات في منزلك

يعيق استخدام الشاشات أو وجودها في محيط نومك فرص حصولك على قدر مناسب من النوم، ما يجعلك متوتراً وغاضباً طوال اليوم، مما يؤثر على كل عمل أو مهمة تقوم بها؛ لذا احتفظ بجميع شاشاتك بعيداً عن غرفة نومك أو بعيداً عن الأنظار لتمنع نفسك من الوصول إلى هاتفك ليلاً أو حتى في الصباح الباكر. أيضاً، يمكنك بدلاً من ذلك قضاء وقت الفراغ هذا في القيام بشيء أكثر فائدة مثل أي نشاط رباضي أو قراءة كتاب جيد.

3. وقت تناول الطعام وليس تصفح الشاشات

لدى الأطفال وحتى البالغين هذه الأيام عادة تناول وجبات الطعام أثناء استخدام هواتفهم وهذه عادة سيئة لا تفسح المجال لتناول الطعام بوعي وقد نميل إلى المضغ بشكل أسرع ونحن نفقد مقدار ما نأكله إذا كنا نأكل ونشاهد الشاشات تمامًا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الوزن، لذا؛ تجنب تماماً استخدام الهواتف أو الشاشات أثناء تناول الوجبات.

4. مارس هواياتك

قد يكون ترك أي جهاز أمراً صعباً في البداية. لذلك، لتوفير إلهاء أفضل لنفسك، يمكنك المشاركة في أنشطة أخرى مثل التنزه، أو ممارسة تمارين مثل اليوغا أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، أو تنظيف غرفتك أو منزلك، أو الطبخ أو قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة. وسيساعدك هذا على أن تصبح أكثر هدوءاً مع تعزيز علاقاتك مع أحبائك.

5- الإصرار هو مفتاح النجاح

ستواجه صعوبة في الابتعاد عن الشاشات في البداية. عندما يُطلب منك استخدام الشاشات، ذكّر نفسك بالسبب الذي دفعك إلى البدء بذلك والمكافأة التي ستحصل عليها بمرور الوقت من خلال تقليل وقت استخدام الشاشات.

ولا تغفل أبداً عن الأشياء الأهم مثل النوم الجيد وتقليل إجهاد العين وتعزيز الصحة العقلية التي ستحصل عليها من خلال الحد من تصفح الشاشات.

6. خذ فترات راحة من العمل بانتظام وقم بتمارين التمدد

إذا كان لديك وظيفة تتطلب منك البقاء أمام الشاشات، فتصرف بذكاء أثناء محاولة الحد من وقت الشاشة بحيث تجعل من عادتك أن تأخذ استراحة من شاشاتك وتنظر بعيداً كل 30 دقيقة، ويمكنك أيضاً الوقوف والقيام ببعض تمارين التمدد الخفيفة والتحرك. عندما تجلس على كرسي لساعات أطول، يمكنك القيام ببعض تمارين تمديد الظهر والرقبة للحفاظ على استرخاء عضلاتك.

واتبع «قاعدة 20-20-20». تحرر من إجهاد العين فلكل 20 دقيقة من وقت الشاشة، حوّل تركيزك إلى شيء مختلف، فإن عينيك تستحقان الراحة.

7. إيقاف الإشعارات

تبقيك شاشة هاتفك الوامضة باستمرار على اطلاع دائم بآخر المستجدات في العالم، لكنك لا تدرك أنها تعمل بمثابة إلهاء كبير، مما يعيق تركيزك بين الحين والآخر.

ولاستعادة تركيزك أثناء العمل أو في الحياة اليومية، قم بإيقاف تشغيل إشعارات هاتفك.