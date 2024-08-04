مرشحة للقب ملكة جمال جنوب إفريقيا تثير الجدل

دعا وزير ثقافة جنوب إفريقيا مرشحة لمسابقة ملكة جمال البلاد إلى إثبات جنسيتها، وسط جدل ساخن مُعادٍ للأجانب على شبكات التواصل الاجتماعي مرتبط بأصولها النيجيرية.

ومنذ الإعلان في يوليو الماضي عن تأهلها لمسابقة الجمال الوطنية، تعرضت تشيديما أديتشينا، وهي طالبة في كلية الحقوق تبلغ 23 عاماً ومولودة في سويتو لأب نيجيري، لإهانات وانتقادات معادية للأجانب.

وتساءل الوزير غايتون ماكنزي، المعروف بمواقفه المعادية للأجانب، عبر شاشة التلفزيون الوطني: «لماذا لا تقدم ببساطة وثائق تثبت أنها من جنوب إفريقيا».

وأضاف: «هناك شابات جميلات من جنوب إفريقيا قد يُحرمن من هذه الفرصة».

وفي الأسابيع الأخيرة تضاعفت التعليقات بشأن جنسية تشيديما أديتشينا. وأبدى الجميع من شخصيات سياسية ومشاهير، مروراً بمستخدمي الإنترنت، رأيهم بشأن جنسية الشابة التي تحمل بطاقة هوية وجواز سفر جنوب إفريقيين، بحسب منظمي المسابقة.

ومع أن أديتشينا تلقت رسائل دعم كثيرة، انتشر عبر مواقع التواصل عدد كبير من العرائض لاستبعادها من المنافسة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها أصل ملكة جمال، أو مشارِكة في هذه المسابقة، مثيراً للجدل على خلفية كراهية الأجانب، إذ اضطرت اليابانية كارولينا شينو المنتخبة ملكة جمال اليابان إلى التنازل عن لقبها بعد انتقادات كثيرة بشأن أصولها الأوكرانية.