الطقس المتطرف.. مدن صينية تسجل درجات حرارة قياسية

أدت موجة حر شرق الصين إلى صدور تحذيرات في شنغهاي، كما سجلت مدينة هانجتشو درجات حرارة قياسية، حيث واصل الطقس المتطرف اجتياح البلاد.

وأصدرت شنغهاي أعلى تحذيراتها من موجات الحر للمرة الثانية خلال أسبوع، متوقعة أن تتجاوز درجات الحرارة في أجزاء من مقاطعة بودونج 40 درجة مئوية.

وأصدرت المدينة أول إنذار من الحر بالفئة الحمراء هذا العام، الخميس الماضي، بعدما وصلت درجات الحرارة إلى مستوى مماثل.

وكانت درجات الحرارة أكثر ارتفاعاً في هانجتشو، عاصمة إقليم تشجيانج الواقعة على بُعد نحو 175 كيلومتراً من شنغهاي. وقفزت درجات الحرارة هناك إلى 41.9 درجة مئوية مساء، لتكسر الرقم القياسي البالغ 41.8 درجة مئوية في 14 أغسطس 2022، بحسب مكتب الأرصاد الجوية في هانجتشو.

ويأتي ذلك وسط موجات حرارة شديدة تجتاح مناطق عدة في العالم بسبب التغير المناخي.