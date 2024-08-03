عشاق الأبطال الخارقين يلتقون في المهرجان الأكبر عالمياً

يستقطب «كوميك-كون» الذي تأسس في عام 1979 عشاق الأبطال الخارقين، والكتب المصورة وأفلام ومسلسلات الخيال العلمي. ويحتشد في هذا المهرجان الأضخم من نوعه عالمياً، والذي تستضيفه مدينة سان دييغو الأميركية الآلاف من أرجاء العالم، وإضافة لكونه أكبر احتفاء عالمي بالثقافة الشعبية، حيث يتجاوز عدد مرتاديه 120 ألف مشارك، إلا أنه أيضاً يشهد سوقاً موازية مربحة جداً لبيع إصدارات الكتب ومجلات الكوميكس النادرة، وبطاقات وألعاب الفيديو.