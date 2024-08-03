عادل الحلاوي يجمع المبدعين بـ «الذكاء الاصطناعي»

أطلق المخرج والمنتج الإماراتي عادل الحلاوي أول تطبيق محلي وعالمي معزز بالذكاء الاصطناعي يجمع ممثلين ومخرجين ومنتجين ومواهب إبداعية بمختلف المجالات في منصة واحدة.

وتوحد «آرت هب» - المنصة الرقمية المجانية الأولى عالمياً والمتاحة على «أبل ستور» و«غوغل بلاي» و«آب غاليري» - صناع الترفيه، وتقدم لهم العديد من الخدمات التي تسهم في تيسير عملية الإنتاجات الفنية المحلية والعربية والعالمية.

وقال عادل الحلاوي لـ«الإمارات اليوم»: «أحلم بأن تصبح (آرت هب) مركزاً للفن في العالم»، مشيراً إلى أن المعاناة من أجل إيجاد طاقم عمل مناسب لتنفيذ فيلمه، دفعته إلى السعي لإطلاق هذا التطبيق، مؤكداً أن فكرته نبعت من التحديات التي واجهها خلال عمله في فيلمه «المقاتل الذي لا يُهزم»، ومن أبرزها صعوبة العثور على سبعة مقاتلين يمارسون أنواعاً مختلفة من القتال. ونظراً لأنهم كانوا مقاتلين حقيقيين كان توجيههم صعباً للغاية.

وإضافة إلى ذلك، كانت هناك صعوبة في تجميع الطاقم المناسب والعثور على ممثلين جيدين للانضمام إلى فريق عمل الفيلم، مضيفاً: «بسبب هذه التحديات أدركنا الحاجة إلى توحيد عالم الترفيه في مكان واحد، لتسهيل الأمور على الفنانين والممثلين وأي شخص مهتم بمجال الترفيه».

توصيات

وأشار إلى أن التطبيق الجديد يمكّن الأشخاص من الحصول على توصيات وتقييم للأفلام، إضافة إلى العثور على مواقع السينما وأوقات العرض، موضحاً أن الأمر يتجاوز ذلك إلى كونه منصة اجتماعية قوية، حيث يمكن للمستخدمين البحث عن فرص عمل، أو ببساطة، التواصل مع الآخرين الذين يحبون الترفيه، كما يقدم مجموعة واسعة من الوظائف، ما يساعد في تقليل البطالة وزيادة الوعي بمجال الترفيه على مستوى الدولة.

ولفت عادل الحلاوي إلى أن من أولويات التطبيق دعم المواهب الجديدة والناشئة، حيث إنه يوفر للممثلين والفنانين الطموحين فرصة لعرض مهاراتهم للجمهور، إذ يمكنهم إنشاء ملفات تعريف مفصلة، وتحميل أعمالهم، وحتى المشاركة في تجارب الأداء الافتراضية. وبالنسبة لمن يبحثون عن المواهب، مثل مخرجي «الكاستنغ» والمنتجين، يوفر «آرت هب» أدوات بحث قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعثور على المواهب المناسبة بكفاءة، ويمكنهم تصفية المرشحين بناء على معايير محددة، مثل الخبرة والمهارات والموقع، بما يسهم في تسريع عملية التوظيف، ويضمن أيضاً العثور على الأنسب لمشاريعهم من خلال سد الفجوة بين المواهب الجديدة والمحترفين في الصناعة، بما يخلق صناعة ترفيهية أكثر ديناميكية ويمكن الوصول إليها للجميع.

خوارزميات

وعن كيفية توظيف التطبيق للذكاء الاصطناعي، قال إن الذكاء الاصطناعي يعزز بشكل كبير وظائف التطبيق. على سبيل المثال، توفر الخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي توصيات أفلام شخصية، بناء على تفضيلات المستخدم وسجل المشاهدة، بما يضمن أن يجد المستخدمون دائماً محتوى يستمتعون به. وإضافة إلى ذلك يساعد الذكاء الاصطناعي في مطابقة الباحثين عن العمل بأكثر الفرص الوظيفية ملاءمة من خلال تحليل مهاراتهم وخبراتهم.

وأوضح أن التطبيق يتضمن الصفحة الرئيسة التي تمكّن المشترك من تتبع مستجدات الأخبار، ومشاركة المنشورات الشخصية والتفاعل مع الأعضاء، إلى جانب الصفحة الشخصية للبرنامج التي تمكّن كل عضو من التحكم في إعداد حسابه الشخصي، منوهاً بأنه تم تنفيذ صفحة خاصة في التطبيق تحت اسم المجموعات تمكّن الأعضاء من إنشاء مجموعات خاصة بهم، لتكوين مجتمع فني خاص ومناسب للمحتوى الذي يقدمونه، إضافة إلى توفير صفحة خاصة بالأدوار والمهام تمكّن الأعضاء من البحث عن ممثلين أو تقنيين أو منتجين للانضمام إليهم في أعمالهم الفنية.

عادل الحلاوي:ا

• لفكرة نبعت من التحديات التي واجهتُها خلال عملي في فيلمي «المقاتل الذي لا يُهزم».

• من أولويات التطبيق دعم المواهب الجديدة والناشئة، إذ يوفر للممثلين والفنانين الطموحين فرصة لعرض مهاراتهم للجمهور.