يمني يعفو عن قاتل طفلته قبل إعدامه بدقائق

تصدر اسم اليمني إبراهيم البكري منصات التواصل اليمنية والعربية بعد أن عفا عن قاتل طفلته حنين في اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام.

وفي التفاصيل عفا إبراهيم البكري والد الطفلة "حنين"، امس الخميس، عن قاتل ابنته "حسين هرهرة"، والمحكوم عليه بالإعدام لقتله طفلته عشية عيد الأضحى المبارك قبل الماضي، وذلك عقب شجار اندلع بينه وبين والد الطفلة بسبب حادث مروري في مديرية المنصورة.

وتداولت حسابات يمنية لحظة وصول القاتل إلى ساحة تنفيذ حكم الإعدام، لكنه وفي مفاجأة أذهلت الجميع وقبل تنفيذ الحكم بلحظات قصيرة جداً أعلن إبراهيم البكري العفو عن قاتل طفلته حنين، ليضج المكان بفرحة الحاضرين مشيدين بحكمة وعفو الأب المكلوم.