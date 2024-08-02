أطعمة لا ينبغي تناولها قبل وأثناء السفر

كشف الدكتور أليكسي كابانوف خبير التغذية، نائب مدير المركز الوطني لبحوث "التغذية الصحية" عن الأطعمة التي لا ينصح بتناولها قبل الرحلة الجوية وعلى متن الطائرة، وذلك كما ذكرت "روسيا اليوم".

ويقول الخبير: "يجب قبل كل شيء الامتناع عن شرب الشاي أو القهوة، قبل الرحلة، وفي أثنائها. وأفضل بديل لها هو الماء العادي الخالي من الغازات. كما من الأفضل الامتناع عن تناول جميع الأطعمة والمشروبات التي تؤدي إلى جفاف الجسم".

ووفقا له، يعتبر الانتفاخ مشكلة شائعة على متن الطائرة لأن الضغط يزداد داخل الطائرة، وتنقبض المعدة، وبالتالي يقل حجمها. لذلك، لا ينصح بتناول المشروبات الغازية والأطعمة المقلية والمدخنة.

ويوصي الخبير بعدم تناول البقوليات- الفاصوليا والعدس والبازلاء والحمص لأنها تساهم في تكون الغازات. كما يجب استبعاد الحلويات والمعجنات والكعك لأنها تحفز الانتفاخ أيضا.

ويضيف: "يعتبر الكحول عدوا خطيرا للمسافر بالطائرة لأنه بالإضافة إلى سرعة الشعور بالسُكر على متن الطائرة، يتعرض الكبد لضغط إضافي، ويسبب قرقرة في البطن".

ويوصي كابانوف بشرب الماء العادي وتناول أطعمة مسلوقة قبل الرحلة الجوية- مثل لحم غير دهني أو سمك وخضروات وبطاطس مسلوقة أو معكرونة.