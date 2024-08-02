«دبي للرطب».. التراث من الآباء إلى الأبناء

يشهد «دبي للرطب» في دورته الأولى إقبالاً كبيراً من شرائح المجتمع، ما يؤكد نجاح هذه الفعالية التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بهدف تأكيد قيمة النخلة في حياة وتاريخ أبناء الإمارات، ونقل هذه القيمة بأبعادها التراثية والثقافية من الآباء إلى الأبناء.

وتميزت فعاليات النسخة الأولى بتقديم أفكار جديدة تعزز قيمة النخلة، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في عرض المعلومات عن كل ما يخص النخلة، إضافة إلى كثير من الأنشطة والفعاليات المستمدة من روح تراث الإمارات العريق.