دراسة: الذين يجمعون بين السجائر العادية والإلكترونية عرضة للسرطان أكثر بـ 4 مرات

أفادت دراسة حديثة من جامعة ولاية أوهايو بأن الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية والتدخين التقليدي أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة بـ 4 مرات ممن يدخنون نوعاً واحداً فقط.

وبحسب "نيوز مديكال"، فإن هذه هي أول دراسة تقدم دليلاً على أن التدخين التقليدي مع التدخين الإلكتروني يزيد من خطر الإصابة بالسرطان مقارنة بالتدخين وحده.

وتسبب سرطان الرئة بـ 1.8 مليون وفاة حول العالم عام 2020، ووجدت الجمعية الأمريكية لأمراض الصدر أن حوالي 87% من هذه الحالات يرتبط بشكل مباشر بالتدخين المستمر للتبغ.

وفي هذه الدراسة، قارن الباحثون بتحليل تدخين السجائر واستخدام السجائر الإلكترونية، لدى 4975 مصاباً بسرطان الرئة مقارنة بمجموعة تحكم مكونة من 27294 شخصاً غير مصاب.

ووجد الباحثون أن التدخين الإلكتروني مع تدخين السجائر كان أكثر شيوعاً بـ 8 مرات لدى المصابين بسرطان الرئة مقارنة بمجموعة التحكم من الأشخاص غير المصابين بسرطان الرئة.

إضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات أن خطر الإصابة بسرطان الرئة كان أعلى بـ 4 مرات بين من جمعوا بين التدخين الإلكتروني والتدخين التقليدي مقارنة بمن يدخنون فقط.