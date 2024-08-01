«دبي للرطب» يجمع أبناء الوطن تحت ظل النخلة

بمشاركة كبيرة من ملاك النخيل والمهتمين والأسر المنتجة وعدد من الجهات الرسمية، يواصل «دبي للرطب» فعاليات دورته الأولى التي تنظم في قلعة الرمال على طريق دبي - العين حتى بعد غد.

ويشهد «دبي للرطب»، الذي انطلق السبت الماضي، وينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مجموعة من الفعاليات والورش التراثية والزراعية.

وأقيمت على مدار الأيام الماضية أشواط «خلاص» و«بومعان دبي» و«عام»، وتبلغ قيمة كل شوط منها 224 ألف درهم توزع على 15 فائزاً، على أن تستمر الأشواط مع «النخبة دبي» و«عام»، ويكون الختام مع «كاس الندّر».

وقالت مدير مشروع «دبي للرطب»، عنود البلوشي، إن «الإقبال على المشاركة في الأشواط فاق التوقعات من حيث الكمّ والنوع، ومن مختلف مناطق الدولة. ويسعدنا أن نشارك الجميع النجاح الذي يحققه (دبي للرطب) في دورته الأولى، إذ شهدنا تفاعلاً كبيراً من الزوار والمشاركين على حد سواء، ما يعكس الاهتمام الكبير بالنخلة وبموروثنا الثقافي».

وأكدت أن «دبي للرطب» تجمّع تراثي لكل أبناء الوطن تحت ظل النخلة التي تعد من أهم رموز التراث الوطني.

وأضافت: «كل من عمل في (دبي للرطب) فخور بالتنوع والابتكار الذي تخلل أنشطته، إذ تميزت النسخة الأولى بتقديم أفكار جديدة تعزز قيمة النخلة، وتعكس روح التجديد في الفعاليات التي تُعنى بالرطب، إذ عملنا على توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في عرض المعلومات عن كل ما يخص النخلة، من خلال استخدام جدران ذكية تعتمد على الإضاءة لترافق الزائر خلال جولته في الحدث».

وتابعت عنود البلوشي: «كما قدمنا لعبة فيديو تفاعلية تعليمية للأطفال تعتمد على مبدأ (خرف الرطب)، حرصاً منا على أن نلبي اهتمامات جميع الأعمار، إضافة إلى العديد من التفاصيل التي تتحدث عن أنواع التمور والرطب وأشكالها، ولا ننسى هنا مبادرة وزارة الصحة في تقديم ورش عمل يومية تعرّف الزوار بطريقة إعداد وصفات يدخل في مكوناتها الرطب والتمور بشكل أساسي».

قسم خاص

يقدّم قسم الأسر المنتجة في «دبي للرطب» في دورته الأولى منتجات متنوعة ومتعددة تعكس التراث الإماراتي، وتحتفي بالنخلة من خلال عرض المنتجات المرتبطة بها، إذ يضم 10 محال تقدّم لجمهور الحدث العديد من الصناعات التقليدية الإماراتية، والمأكولات الشعبية والقهوة العربية، ومنتجات النخيل، إضافة إلى الحلويات المرتبطة بالتمور والعطور والبخور والمشغولات اليدوية.

كما يضم الحدث العديد من الشركات والهيئات التي تُعنى بالإنتاج الزراعي وخصوصاً النخيل.

. 224 ألف درهم وزعت على 15 فائزاً في أشواط «خلاص» و«بومعان دبي» و«عام».

عنود البلوشي:

. النسخة الأولى من الحدث تتميز بتقديم أفكار جديدة تعزز قيمة النخلة، وتعكس روح التجديد في الفعاليات.