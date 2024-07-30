أصحاب همم يجبرون كسور المرضى: نعم نستطيع

لأجل جبر كسور الآخرين، تحدى ثمانية شباب من أصحاب الهمم ظروفهم، واستطاعوا عبر التدريب أن يكتسبوا مهارة التعامل مع واحدة من أبرز التقنيات الحديثة، وهي الطباعة ثلاثية الأبعاد، واستخدامها في صنع جبائر لكسور العظام ولأصحاب الإعاقات المختلفة لتساعدهم على التعافي، وذلك من خلال عملهم في مركز إنتاج أصحاب الهمم بمنطقة الباهية في أبوظبي، التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وقال صالح الجيلاني، وهو أحد أعضاء فريق العمل في ورشة الطباعة ثلاثية الأبعاد بمركز الباهية، لـ«الإمارات اليوم»، إن الورشة تعمل منذ أربعة أعوام مع افتتاح المركز في عام 2019، مشيراً إلى أنه انضم للعمل فيها منذ بداية افتتاحها، وتضم ثمانية من أصحاب الهمم الذين لديهم حالات مختلفة.

مراحل

وأضاف الجيلاني أن المؤسسة وفرت لهم جميعاً التدريب اللازم على خطوات ومراحل العمل المختلفة، بحيث تكمل كل مرحلة الأخرى، أما فترة التدريب فتختلف من شخص لآخر، وفقاً لحالته وطبيعة العمل.

وأوضح أن الورشة تركز على تصنيع الجبائر التي تستخدم لعلاج وتقويم العظام، بينما يتمثل دوره في تلقي الطلبات التي ترد إلى الورشة، وتحديد القياسات المطلوبة، وتسجل على الكمبيوتر ليبدأ بقية الفريق في تنفيذ الطلب، لافتاً إلى أن تصنيع القطع المطلوبة يحتاج إلى فترة تراوح بين ثلاثة أيام وأسبوع، حسب المواصفات المطلوبة.

بيئة دامجة

من جانبه، قال المدرب في الورشة عبدالله سميدع، إن «مركز الباهية يهدف إلى دعم تدريب أصحاب الهمم، وتأهيلهم للالتحاق بفرص وظيفية في مجالات جديدة ومطلوبة في سوق العمل، وذلك ضمن استراتيجية المؤسسة لدعم أصحاب الهمم، وتوفير بيئة دامجة لهم، وإشراكهم في مختلف المجالات». وأشار إلى أن الطباعة ثلاثية الأبعاد يمكن أن تستخدم في تصنيع العديد من الأشياء، لكن تركيز الورشة على الجبائر الطبية يرجع إلى استخدامها مواد تحظى بالاعتماد طبياً من جهات مختصة.

وذكر أن العمل في الورشة يمر بمراحل تبدأ بتسلم طلب التصنيع من الطبيب أو المختص، ثم يتم إدخال الملف على جهاز الكمبيوتر وإعطاء أمر بالطباعة، وتستغرق مرحلة الطباعة من أربع إلى 16 ساعة، ثم تأتي مرحلة التنظيف من الشوائب ويقوم بها أربعة شباب، تليها مرحلة التنظيف النهائي لإزالة الرواسب على الجبيرة باستخدام ماكينة مخصصة، وفي النهاية يتم تسليم المنتج.

كما يوضع شعار النحلة على المنتجات، وهو الشعار الذي يميز كل منتجات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

دور إيجابي

أعرب أصحاب الهمم المشاركون في ورشة الطباعة ثلاثية الأبعاد بمركز الباهية عن سعادتهم واعتزازهم بهذا العمل الذي يسهم في تقديم أدوات تساعد المرضى على العلاج، مشيدين بما تقدمه لهم مؤسسة زايد العليا من دعم وتشجيع مستمر بهدف دمجهم مع المجتمع، وإتاحة الفرصة أمامهم ليقوموا بدور إيجابي في المجتمع، ويشاركوا بفاعلية في سوق العمل.

عبدالله سميدع:

. مركز الباهية يهدف إلى تدريب أصحاب الهمم، وتأهيلهم للالتحاق بمجالات عمل مطلوبة.

. صناعة جبائر لكسور العظام وكذلك لأصحاب الإعاقات المختلفة لتساعدهم على التعافي.

صالح الجيلاني:

. فترة التدريب في الورشة تختلف من شخص لآخر، وفقاً لحالته وطبيعة العمل.

. يوضع شعار النحلة على المنتجات، وهو الذي يميز كل منتجات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.