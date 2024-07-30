«إن شاء الله ولد» في دُور عرض إماراتية

انطلقت أول من أمس عروض فيلم «إن شاء الله ولد» للمخرج أمجد الرشيد في دُور سينما إماراتية، وذلك عقب عروض العمل بدور عرض أردنية وفرنسية.

وحقق الفيلم نجاحاً لافتاً في عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي من أسبوع النقاد، إذ سجل أول مشاركة لفيلم روائي طويل أردني في المهرجان العريق، وفاز بجوائز عدة، ومثل الأردن في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي 2024، كما شارك في أكثر من 100 مهرجان دولي من بينها مهرجانات كارلوفي فاري، وملبورن، ولندن، وتورونتو، حسب صناع الفيلم.

ويحكي «إن شاء الله ولد» قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.

والفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف ديلفين أجوت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان وسلوى نقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي.

وأكد صناع العمل في بيان أنه «يضم في جعبته 26 جائزة، منها: أفضل فيلم روائي طويل المهرجان السينمائي الدولي بلندن، وأفضل فيلم روائي طويل بمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وأفضل عمل أول بمهرجان بنغالورو السينمائي الدولي، وأفضل أداء من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وأفضل ممثلة ضمن جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ» وغيرها.

. الفيلم شارك في أكثر من 100 مهرجان دولي ونال جوائز عدة.