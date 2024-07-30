تحذيرات من الإصابة بضربات الشمس في اليابان

تجاوزت درجة الحرارة 40 درجة مئوية في مقاطعة شيزوكا بوسط اليابان، أمس، وفقاً لما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، وسط تحذيرات بأخذ الحيطة في الكثير من المناطق.

وقال مسؤولو الأرصاد الجوية في اليابان، إن نظام الضغط العالي يجلب طقساً مشمساً إلى غرب وشرق البلاد، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة منذ الصباح. وبلغت درجة الحرارة في شيزوكا 40.2 درجة مئوية، و41 درجة في هاماماتسو، و40 درجة في مدينة كوماجايا بمقاطعة سايتاما ومدينة كوفو بمقاطعة ياماناشي ومدينة مايباشي بمقاطعة جونما.

وتم إصدار تحذيرات من الإصابة بضربات الشمس في 38 من أصل 47 مقاطعة في اليابان.

ونصحت السلطات في اليابان الأفراد باتخاذ تدابير وقائية شاملة، تتضمن تجنب الخروج غير الضروري، وعدم التردّد في استـخدام مكيـفات الهواء، وشرب السوائل بصـورة متكررة.