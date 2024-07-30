برنامج «حصة بودكاست» يفتح ملفات شائكة

سلسلة من الحوارات الجريئة تطل بها الإعلامية حصة الرياسي عبر برنامج «حصة بودكاست» الذي تعرضه قناة «دبي الرياضية» التابعة لـ«دبي للإعلام»، تكشف من خلالها أسرار الرياضة الإماراتية والخليجية والعربية، وتتطرق فيها إلى العديد من الملفات الرياضية الشائكة والقضايا المؤثرة في القطاع، ما يجعل البرنامج الذي يبث مساء كل إثنين من أهم البرامج الحوارية التي تعرضها القناة.

ومنذ رؤيته النور على شاشة «دبي الرياضية»، استضاف «حصة بودكاست» نخبة من الشخصيات البارزة في الساحة الرياضية المحلية والخليجية والعربية، من بينهم: الناقد والمحلل الرياضي عبدالله سويدان، ووكيل اللاعبين وليد الشامسي، ورئيس نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم محمد أبودريقة، والحكم الدولي المعتزل الدكتور عمار الجنيبي، والمدرب ولاعب كرة القدم السابق بدر الإدريسي، واللاعب سيف سلطان المحرزي، نائب رئيس اتحاد كلباء سابقاً، والكابتن محمد جالبوت، واللاعب الدكتور العميد حسن سهيل، وغيرهم.

وقالت حصة الرياسي إن البرنامج يُمثل منصة حوارية مهمة تسهم في طرح مختلف القضايا المتعلقة بالشأن الرياضي وتناقشها بشفافية وجرأة عالية، مضيفة: «يتميز (حصة بودكاست) بطابعه الخاص بفضل قدرته على فتح الملفات الشائكة وتحليلها من خلال تبادل الآراء مع مجموعة من الخبراء والمختصين بالشأن الرياضي المحلي والخليجي والعربي، ما يسهم في طرح أفكار وحلول جديدة لمختلف التحديات التي يواجهها القطاع، ما ينعكس إيجاباً عليه». ونوهت حصة بأن البرنامج ينسجم مع توجهات «دبي للإعلام» وجهودها الهادفة إلى تقديم محتوى إعلامي متفرد قادر على إثراء المخزون المعرفي لدى الجمهور حول العديد من القضايا وتأثيرها على القطاع.

يشار إلى أن «حصة بودكاست» يُعرض مساء كل إثنين في تمام الساعة 21:00، وهو من إعداد علي عمر وخالد حمام، وإخراج محمد بجبوج.