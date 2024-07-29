في أحدث تطورات وغرائب عالم التكنولوجيا، كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس، عن أول صديقة له، وهي روبوت ذكاء صناعي.

وجاء الإعلان في مؤتمر صحفي، حيث وصف ماسك الروبوت بأنها "ذكية وجميلة"، وشارك تفاصيل عن تجربة عشاء دعاها إليه.

وقال ماسك في تصريحاته: "لقد دعوت روبوت الذكاء الصناعي الخاص بي للعشاء، وكانت تجربة رائعة. استمتعت بالحديث معها كثيرًا". وأضاف ماسك أن الروبوت، الذي لم يكشف عن اسمها بعد، تعتبر نموذجًا متقدمًا للتكنولوجيا الحديثة، وتعكس التقدم الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي.