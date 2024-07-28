"بشير" أول شخصية بالذكاء الاصطناعي تروي السيرة النبوية

أعلن المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، عن إطلاق أول شخصية بالذكاء الاصطناعي في العالم تحكي سيرة النبي محمد "صلى الله عليه وسلم".

وقالت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، والتي تحتضن المعرض والمتحف في مقرها بالعاصمة المغربية الرباط في بيان عبر موقعها الرسمي امس،" إنه تم تدشين تحديثات جديدة بأروقة وأجنحة المعرض المختلفة، من بين هذه التحديثات إطلاق شخصية "بشير"، وهي أول شخصية بالذكاء الاصطناعي في العالم تتناول السيرة النبوية العطرة".

وبحسب البيان،"فإن هذه الشخصية الافتراضية تتميز بالإمكانيات التقنية والموسوعات العلمية، حيث أن شخصية (بشير) تتفاعل مع الزوار وتجيب على جميع أسئلتهم حول سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم)، وهو ما يزود رواد المعرض بتجربة رقمية روحية فريدة من نوعها".

يذكر أن المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية تم افتتاحه بمقر" الإيسيسكو" بالرباط في نوفمبر من عام 2022، حيث يهدف المعرض والمتحف إلى تقديم رسالة الإسلام ممثلة في العدل والسلام والرحمة والتسامح والتعايش والاعتدال، اعتمادا على القرآن الكريم والسنة الشريفة، ويضم المعرض والمتحف 3 أجنحة رئيسية.