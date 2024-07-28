شجار بين مضيفة ومسافرة يُعطّل الطائرة 30 ساعة.. وتعويض الركاب بـ 1000 دولار لكل واحد

ألغيت رحلة طيران على الخطوط الكندية بين الدار البيضاء ومونتريال، وذلك لنشوب شجار بين إحدى المضيفات ومسافرة مغربية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين على نطاق واسع مقطع فيديو يوثق التعامل الفظ لمضيفة طيران بالخطوط الجوية الكندية، تجاه راكبة طلبت منها توفير غطاء بسبب شدة برودة المكيف.

لكن رد فعل المضيفة كان بعيدا عن اللياقة حيث شرعت في الصراخ والتأكيد على عدم وجود أغطية مهددة بالمناداة على الطيار، وبالنزول من الطائرة.

ووجهت المضيفة حديثها بعد ذلك لجميع الركاب طالبة منهم حسن التصرف، لكنهم بالمقابل طالبوها بدورهم بأن تنادي على الطيار، لكنها رفضت ذلك.

وحسب "العربية نت"قررت شركة الخطوط الكندية امس السبت إحالة المضيفة للتحقيق وتوقيفها لمدة أسبوع، فيما تم تعويض الركاب والاعتذار لهم عن الحادث.

ووفق ما تداوله نشطاء على عدة مواقع للتواصل، فإنه تضامنا مع الراكبة، غادر جميع الركاب الآخرين الطائرة أيضاً، مما أجبر الخطوط الجوية الكندية على إلغاء الرحلة، وبعد تأخير دام 30 ساعة تقريباً، أقلعت الطائرة مجدداً

فيما ارسلت شركة الطيران رسائل اعتذار لجميع الركاب وقامت كذلك بصرف تعويض لكل راكب بقيمة 1000 دولار كندي (700 دولار امريكي)، كما قامت الشركة بتزويد الطائرة بجميع مستلزمات السفر على كل مقعد من بينها الأغطية موضوع المشكلة.