بيومي فؤاد مذيع بالزيّ الكويتي .. وأنباء عن أجر خيالي يتخطى 14 مليون جنيه

أصدرت وزارة الإعلام الكويتية بيانا رسميا، ردت فيه على المعلومات التي تناقلتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي حول تكاليف تعاقدها مع أحد الفنانين العرب (في اشارة الى الفنان المصري بيومي فؤاد).

وقال البيان: "نفت وزارة الإعلام كافة المعلومات المغلوطة المنشورة على بعض الحسابات في برامج التواصل الاجتماعي حول تكاليف تعاقدها مع أحد الفنانين العرب، مؤكدة عدم صحة ما يتداول من أرقام وبيانات جملة وتفصيلا".

وأضاف البيان: "وأكدت الوزارة أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق ناشري المعلومات المغلوطة، داعية الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية في نشرهم للمعلومات بكافة الوسائل الإعلامية، وأخذها من مصادر رسمية". ولم يذكر البيان صراحة اسم الفنان أو أية معلومات بشأن الأجر الذي سيتقاضاه عن ذلك البرنامج.

في حين كشفت مواقع إعلامية مصرية قبل أيام، أن الفنان المصري بيومي فؤاد يستعد لتقديم برنامج جديد على التلفزيون الكويتي بعنوان "قهوة بيومي"، وظهر الفنان في الحملة الإعلانية لتلفزيون الكويت بالزي الخليجي للترويج لبرنامجه الجديد، وفق موقع "صدى البلد".

وفور ظهور بيومي فؤاد بالزي الخليجي، تصدر اسمه محركات البحث، ومن المفترض أن يتم عرض البرنامج على تلفزيون الكويت خلال أيام قليلة من الآن، وفق الموقع.

وذكر موقع "القاهرة 24" أنه علم أن أجر بيومي فؤاد عن برنامجه الأخير "قهوة بيومي" هو 90 ألف دينار كويتي، أي يتخطى الـ 14 مليون جنيه مصري، ومن المفترض أن يعلن تلفزيون الكويت خلال الأيام المقبلة عن التفاصيل الكاملة للبرنامج الذي من المفترض أن يستضيف نجوم الفن في الكويت.

ومع الإعلان عن استعداد الممثل المصري لتقديمه برنامج في الكويت وتداول معلومات عن أجر فؤاد الخيالي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن ذلك لترد وزارة الإعلام الكويتية بالنفي.