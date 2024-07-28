يافعون على موعد مع مهارات الإرشاد المتحفي

ضمن فعالياتها وأنشطتها الصيفية المخصصة للناشئين، أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف فتح باب التسجيل في الدورة الـ16 من برنامجها السنوي المتخصص «سفراء متاحف الشارقة»، بهدف نشر الوعي بأهمية الإرشاد المتحفي، وتطوير مهارات المشاركين من مختلف الجوانب والتي تسهم في تأهيلهم للمهنة المستقبلية.

ويستهدف برنامج «سفراء متاحف الشارقة»، الذي يعقد من 12 إلى 15 أغسطس المقبل، فئة اليافعين من 13 إلى 17 سنة، حيث يشارك فيه 20 يافعاً من مختلف أنحاء الدولة. وخلال فترة البرنامج، سيتعلم المشاركون مهارات الإرشاد والتواصل والترويج للثقافة المتحفية في الشارقة، من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية، بما في ذلك كيفية التفاعل مع زوار المتاحف، وأهمية التعليم باستخدام المقتنيات المتحفية. ويسهم هذا النوع من البرامج بشكل كبير في فتح آفاق مهنية جديدة للمشتركين، خاصة في مجال المهن المتحفية، من خلال توفير بيئة تعليمية تتيح للمشاركين فرصة اكتساب خبرات عملية ومعارف متخصصة تؤهلهم للعمل في المتاحف والمجالات الثقافية ذات الصلة.

وينظم البرنامج في ثلاثة مواقع رئيسة: هي متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، مربى الشارقة للأحياء المائية، متحف الشارقة للآثار.

ويهدف البرنامج إلى التركيز على الإرشاد، بهدف تعزيز هذه الثقافة التي أصبحت سمة مصاحبة لمتاحف الشارقة، حيث يُعد «سفراء متاحف الشارقة» فرصة فريدة للشباب لاكتساب مهارات جديدة، والتعرف إلى أسرار الإرشاد المتحفي، ما يؤهلهم ليكونوا سفراء حقيقيين لمتاحف الشارقة. علاوة على ذلك، يعزز البرنامج من فرص التواصل والتعاون مع محترفين وخبراء في المجال، ما يزيد من فرصهم للاندماج في سوق العمل المستقبلي، وتحقيق تطلعاتهم المهنية.