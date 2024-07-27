أردني يعلن عن مكافأة 4 آلاف دولار لمن يعثر على كلبته المفقودة

عرض مواطن أردني جائزة مقدارها 3 آلاف دينار أردني (أكثر من 4 آلاف دولار) لمن يعثر على كلبته المفقودة في منطقة السرو بالسلط.

ولاقى المنشور تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، ونشرت العديد من الصفحات المعنية بالحيوانات صورا ومقاطع فيديو للكلبة التي تحمل اسم "أوركا" المفقودة للتعرف عليها.

وتلقى المنشورات المتعلقة بالمفقودات في الأردن رواجا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستنفر الكثيرون للمساعدة ويتطوعون لإعادة نشر الإعلان عشرات المرات.

ودعا معلقون على المنشور المتعلق بالكلبة المفقودة لمراجعة كاميرات المراقبة، ومحلات بيع الحيوانات.