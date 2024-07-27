دبي مزدحمة بالفرح والفعاليات الصيفية الممتعة

يقدم جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، مجموعة من الفعاليات والتجارب الصيفية والعروض الحية التي تناسب جميع الأذواق والأعمار.

وتتضمن الفعاليات الصيفية أوبرا عايدة الكلاسيكية، للمؤلف الموسيقي الشهير جوزيبي فيردي، والعرض البوليوودي المفعم بالحيوية والرقص للمغني شان، ومسرحية الأول من نوعه الكوميدي الذي يروي قصة عالم يبحث عن سر السعادة الزوجية من خلال برنامج علميّ فريد من نوعه، إلى جانب كثير من الفعاليات المتنوعة الأخرى.

وفيما يلي بعض أهم الفعاليات التي تستضيفها دبي خلال شهري أغسطس وسبتمبر: