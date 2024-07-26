عدد جديد من مجلة «مجمع اللغة العربية بالشارقة»

صدر العدد الـ11 من مجلة «مجمع اللغة العربية بالشارقة»، موفراً للقراء جملة من الدراسات اللغوية والمقالات المتخصصة في شتى فروع اللسان العربي والبيان القرآني. سلط العدد الجديد من المجلة الضوء على تحديات حوسبة اللغة العربية والتطورات التقنية الحديثة في هذا المجال، إلى جانب موضوعات متنوعة حول المعجم التاريخي للغة العربية، وفقرات وقصص طريفة من أخبار العرب، وإضاءات على عدد من الكتب والإصدارات القديمة والحديثة، وأعلام اللغة، ومقالات ودراسات تثري المعرفة اللغوية والأدبية والنقدية للمهتمين والباحثين في مجالات اللغة العربية وآدابها.