"إنتيريرز" تحتفي بأكثر من عقدٍ من الشراكة والتميز مع شركة "ديكور- ريست"

تفخر "إنتيريرز" Interiors UAE العلامة التجارية الشهيرة والرائدة في عالم المفروشات، بأن تحتفي بشراكتها المتميّزة والطويلة الأمد مع "ديكور- ريست"Decor-Rest Furniture Ltd، الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع قطع الأثاث العالية الجودة والمصنّعة يدوياً بطريقةٍ تراعي الاستدامة. هذه الشراكة القائمة منذ العام 2010 أثمرت تشكيلاتٍ هائلة من المفروشات وقطع الأثاث الاستثنائية التي تنفرد بتصاميمها المبتكرة وأشكالها الأنيقة ومتانتها الفائقة، والتي نشرت حضورها في ما لا يحصى من منازل العملاء عبر مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

شهد العام 2010 ولادة شراكةٍ متينة ومتميزة بين "إنتيريرز" و"ديكور-ريست"، وتعاقبت السنوات لتثبت عمق جذور هذه الشراكة وما يتصل بها من التزامٍ مشترك بمفاهيم الحِرفية الاستثنائية والتصاميم المبتكرة ومواكبة كل جديد في هذا القطاع. شهد التعاون بين هاتين الشركتين نموّاً وازدهاراً على مدار العقد الماضي، مواصلاً مسيرة التطوّر وتلبية شتى احتياجات العملاء وإرضاء مختلف الأذواق، مع الإشارة إلى أنّ كلتي الشركتين توليان الجودة والاستدامة الأولوية في كلّ ما تقومان به معاً، بما يضمن قدرة كل قطعة أثاث على تلبية طلبات العملاء، بل تجاوز ما يتوقعونه على الدوام.

في تعليقه على هذه الشراكة الرائدة والمكللة بالنجاحات، قال رائد الدبس، الرئيس التنفيذي لشركة "إنتيريرز": "لا شك في أنّ عملنا مع "ديكور-ريست" أتاح لنا فرصة أن نقدّم لعملائنا قطع أثاثٍ لا مثيل لها، من حيث الجودة والمتانة والتصميم. على مدار أكثر من 50 عاماً أثبتت "ديكور-ريست" أنها تتربّع على عرش الحِرفية، ولا ينافسها أحد في ابتكار قطعٍ ذات تصاميم مبتكرة وجذابة، تدوم طويلاً وتحافظ على رونقها لعقود".



توفّر "ديكور-ريست" تشكيلاتٍ واسعة من قطع الأثاث التي ترضي مختلف الأذواق وتلائم جميع أنماط الديكور الداخلي لأيّ منزل، ويجري تصميم كل قطعة منها بدقةٍ متناهية، لتجمع بين الشكل الجذاب والراحة القصوى والأناقة المطلقة والمتانة المضمونة، من الأرائك الأنيقة إلى الكراسي الفاخرة والمقاعد الوثيرة والقطع المتعدّدة الاستخدام، ولا غرابة في ذلك، فالتزام هذه العلامة التجارية بالجودة واضحٌ منذ لحظة تأسيسها، عبر استخدامها إطاراتٍ من الخشب الطبيعي الصلب، ورغوة مقاومة للحريق، ونوابض ديناميكية، وأكسسواراتٍ عالية الجودة، ومواد تنجيد هي الأفضل في العالم، في جميع قطع الأثاث التي تنتجها.

يتولّى تصنيع تشكيلات قطع الأثاث لدى "ديكور- ريست" فريقٌ يضمّ أكثر من 350 حِرفياً ماهراً، وتشمل مجموعاتها خياراتٍ قابلة للتخصيص، ولديها مكتبةٌ تحتوي على أكثر من 500 نوع قماش عالي الجودة، وأكثر من 100 صنفٍ من الجلود، ما يتيح لعملائها تصميم أثاثهم تبعاً لاحتياجاتهم وما يفضّلونه، في الشكل والمضمون".

تعزّز "إنتيريرز" الخبرة العميقة التي تمتلكها "ديكور-ريست"، من خلال موقعها كمرجعٍ رائد في توفير الاستشارات الشخصية والحلول المصمّمة حسب الطلب. من خلال إدراكها الاهتمامات الفريدة الخاصة بكل شخص، وفهمها ما يحتاج إليه منزله وديكوره الداخلي، تساعد "إنتيريرز" عملاءها على اختيار القطع المناسبة بشكلٍ مثالي لمنازلهم، مع اعتمادها نهجاً يتمحور حول كل عميلٍ بذاته، حتى باتت لها قاعدةٌ واسعة من العملاء الأوفياء لها ولإبداعاتها.

أما التزام "ديكور-ريست" بالممارسات المستدامة فيمكن اعتباره الحجر الأساس لشراكتها مع "إنتيريرز"، حيث تستخدم هذه العلامة التجارية موادّ صديقة للبيئة، مثل الجلود والألياف وحشوات الوسائد المعاد تدويرها، والوسائد المصنوعة من الصويا، بحيث لا تنتج انبعاثات مركبات الكلوروفلوروكربون. كما تتوفّر لدى "ديكور-ريست" مجموعةٌ واسعة من الأقمشة والمواد الصديقة للبيئة التي يمكن للعملاء الاختيار من بينها، عند العمل على تخصيص أثاث بيوتهم.

من جانبه قال جي آر مارزيلي، الرئيس والمدير التنفيذي في شركة "ديكور-ريست": "تفخر "ديكور-ريست" بالاحتفال بشراكتها الناجحة والطويلة الأمد مع "إنتيريرز"، العلامة التجارية التي تشاركنا التزامنا بالجودة العالية والمتانة والاستدامة، ونتطلع إلى المزيد من سنوات العمل والإبداع والنجاح معاً".

تتواصل الشراكة المثمرة بين "إنتيريرز" و"ديكور-ريست" لتقديم قطع أثاثٍ عالية الجودة وأنيقة ومستدامة لعملائهما في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. لا تتردّدوا في زيارة صالات عرض "إنتيريرز" أو الموقع الإلكتروني: www.interiorsfurniture.com لاستكشاف مجموعة "ديكور-ريست" الرائعة.