تحطم سيارة "تسلا" إثر سقوط سمكة من السماء عليها! فيديو

سقطت سمكة من السماء على سيارة "تسلا" في نيوجيرسي الأمريكية ما أدى إلى تحطم زجاجها، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وقال مالكا السيارة، الزوجان سينثيا وجيف ليفين إنهما سمعا صوت اصطدام خارج منزلهما في أتلانتيك هايلاندز، على بعد حوالي ميل من أقرب مسطح مائي، خليج راريتان.

وأوضحت سينثيا: "تصاعدت أصوات أبواق السيارة بشكل جنوني لم نسمعه من قبل. ولم أكن أعرف كيف أطفئها، خرجت ووجدت جيف في الفناء. هو أيضا سمع صوت الاصطدام، لكنه تجاهله".

وعندما ذهبا للتحقيق، وجدا أن الزجاج الأمامي لسيارة تيسلا الخاصة بهما مكسور ومغطى بقشور السمك والدماء.

وتم توثيق الحادث الغريب من طرف كاميرا أمنية مركبة في السيارة، أظهرت سمكة صغيرة وهي تسقط فجأة من السماء وتصطدم بالسيارة.

في البدايا ظنا أن شخصا حاقدا عليهما ألقى السمكة، وقال جيف متسائلا "هل هناك من يلاحقنا؟".

لكن لاحقا تمكنا من تحديد هوية المخرب، حيث تقول سينثيا: "لدينا أيضا عش نسر في الفناء الخلفي لمنزلنا.. نعتقد أنه كان الفاعل على الأرجح".

وقال السكان المحليون إنه من الشائع رؤية الطيور تحلق وهي تحمل الأسماك في أفواهها. وتعتقد عائلة ليفينز أن النسور ربما أسقطت عشاءها.

ووقعت حادثة مماثلة في مدينة سايرفيل القريبة العام الماضي، عندما أسقط طائر جارح سمكة على محول، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص.