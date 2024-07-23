دب «مكتئب» يثير قلق شرطة فلوريدا

توسلت شرطة فلوريدا إلى الناس للتوقف عن التقاط صور سيلفي مع دب أسود «مكتئب» على جانب الطريق السريع، لما يشكله من مخاطر على كل الأطراف، وفق تعبيرها.



ووفقًا لما نشره مكتب عمدة مقاطعة والتون على «فيسبوك»، فقد اجتذب دب أسود بالغ الكثير من الاهتمام غير المرغوب فيه بعد أن استقر لمدة من الزمن على جانب الطريق في شاطئ سانتا روزا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال منشور الشرطة «كان المتفرجون يحاولون التقاط صور سيلفي مع الدب ومن الواضح أنه مكتئب ولم يكن في مزاج جيد لالتقاط الصور. وقال المنشور إن الدب أظهر علامات الإجهاد الشديد.»

وحذر المنشور السكان من التفاعل مع الحيوان الخطر، ولا سيما أن الأمر يجري على جانب طريق سريع أيضا. وإثر ذلك تم استدعاء لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا (FWC ) إلى مكان الحادث بعد أن أفاد مكتب الشريف أن «حشودًا من المتفرجين توقفوا لالتقاط صور للدب». ومع ذلك، بحلول الوقت الذي وصل فيه فريق التدخل، كان الدب قد غادر المكان ودخل الغابة.

ولحسن الحظ، استنادا إلى الصور التي التقطتها الحشود، خلص الخبراء إلى أن “الدب لا يبدو أنه مصاب”. وقالت لجنة FWC في بيان: «ربما كانت درجة حرارته مرتفعة للغاية وكانت في حالة راحة قبل المضي قدمًا».

وقال أحد المعلقين في موقع «بيديستريان» على الخبر «بصراحة، أنا أحترم الدب لأنني أيضًا لا أرغب في أن يتم تصويري إذا كنت مكتئبًا ومحمومًا على جانب الطريق.»