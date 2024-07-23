مخاطرها جسيمة على السائق والركاب
8 نصائح لمواجهة حرارة السيارة الداخلية صيفاً
ينطوي ارتفاع درجات الحرارة في المقصورة الداخلية للسيارة خلال فصل الصيف على مخاطر جسيمة على قائد السيارة والركاب على حد سواء، لذا ينبغي اتخاذ بعض التدابير المهمة للتخلص من الحرارة في المقصورة الداخلية.
وأوضح نادي السيارات ADAC بألمانيا، أن درجة الحرارة في المقصورة الداخلية للسيارة تزيد في الغالب على درجات الحرارة في الخارج، لاسيما إذا كانت السيارة متوقفة تحت أشعة الشمس المباشرة، إذ إنها قد تصل إلى 60 أو 70 درجة مئوية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news