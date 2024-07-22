افتتاح قاعة «أبطال الثلاسيميا» بمستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله

أعلن مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله في رأس الخيمة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن افتتاح قاعة أبطال الثلاسيميا وإقامة أولى فعالياتها تحت عنوان «أبطال الثلاسيميا فن وإبداع»، التي شهدت حضوراً واهتماماً واسعاً من أفراد المجتمع المحلي.

وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على مواهب بعض مرضى الثلاسيميا، واستعراض أوجه الدعم والتحفيز المقدم لهم من خلال قاعة أبطال الثلاسيميا التابعة للمستشفى، حيث سيتم تخصيص القاعة لإقامة الفعاليات المختلفة، وعقد ورش المواهب لدعم الموهوبين من أبطال الثلاسيميا. وأكّد مدير مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله برأس الخيمة، الدكتور يوسف الطير، خلال كلمته الترحيبية، أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار حزمة من المبادرات المتكاملة التي يوفرها المستشفى، بما ينسجم مع استراتيجية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وأهدافها الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في وسائل وأساليب دعم المرضى، وبما يلبي متطلبات الأفراد ويرفع من نسبة الرضا لديهم. وشهدت الفعالية استعراض تجربة ملهمة لأحد أبطال الثلاسيميا، تحدث خلالها عن الدعم الذي قدمته الكوادر الطبية في المستشفى، والدور الكبير الذي لعبته قاعة أبطال الثلاسيميا في تطوير ودعم مهاراته الفنية والإبداعية، كما تخلل الفعالية عقد مجموعة من ورش العمل لمرضى الثلاسيميا الموهوبين.