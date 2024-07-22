نادي خور دبي للغولف واليخوت.. مركب «الداو» يبحر في الأصالة والفخامة

يتميز نادي خور دبي للغولف واليخوت الذي افتُتح عام 1993 بتصميمه الساحر على خور دبي، حيث جاء على شكل شراع مركب «الداو»، الأمر الذي منحه كثيراً من الفخامة الممزوجة بالأصالة، وتتمثل أهمية هذا التصميم في كونه يعكس أحد المعالم التاريخية في الإمارات، فضلاً عن الجمع بين العراقة والحداثة.

واختير نادي خور دبي للغولف واليخوت من بين المواقع التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضمن مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي، التي تشكل جزءاً مهماً من ذاكرتها وتاريخها الحديث، بهدف المحافظة على هوية الإمارة وموروثها الحضاري والعمراني.

ويعد نادي خور دبي للغولف واليخوت وجهة عالمية تضم مجتمعاً من الأعضاء الناشطين في هذه الرياضة، ويشتهر النادي بمضمار يشكل تحدياً شائقاً للمتمرسين في رياضة الغولف، ويعتبر الوجهة المفضلة للاعبين المحترفين وهواة هذه الرياضة، وقد اختارته مجلة «غولف وورلد» من بين أفضل 100 ملعب للغولف في العالم.

. اختير نادي خور دبي للغولف واليخوت من بين المواقع التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي.

. يتسم النادي بكثير من الفخامة الممزوجة بالأصالة، وتتمثل أهمية تصميمه في كونه يعكس أحد المعالم التاريخية في الإمارات، فضلاً عن الجمع بين العراقة والحداثة.

. 1993 تم افتتاح النادي ويشتهر بتصميمه الساحر على خور دبي، حيث جاء على شكل شراع مركب «الداو».

. وجهة عالمية تضم مجتمعاً من الأعضاء الناشطين في رياضة الغولف، ويشتهر النادي بمضمار يشكّل تحدياً شائقاً للمتمرسين في هذه الرياضة.