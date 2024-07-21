فواكه الدار.. خيرات الإمارات تتنافس في «ليوا للرطب»

شهدت مسابقات سلة فواكه الدار، والتين الأحمر، والتين الأصفر، في مهرجان ليوا للرطب، مشاركات واسعة من المزارعين، وتوجت اللجنة المنظمة للدورة الـ20، الفائزين في المسابقات وسط حضور كبير من الزوار والمشاركين، وذلك على مسرح المهرجان الذي يُقام بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ويستمر لغاية 28 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وجاءت نتائج مسابقة سلة فواكه الدار معلنة فوز علي عتيق محمد عطشان الهاملي بالمركز الأول، فيما ذهب المركز الثاني إلى شليويح مطر سيف حمدان المنصوري، وجاء في المركز الثالث سعيد عتيق محمد عطشان الهاملي.

وفي مسابقة التين الأصفر حصد المركز الأول سعيد عتيق محمد عطشان الهاملي، والمركز الثاني حارب محمد غانم فجر الهاملي، وظفر بالمركز الثالث سعيد خلفان خادم حرموص المنصوري، وجاء في المركز الرابع نصيب أحمد حمد دمينة المنصوري، وفي الخامس خليفة محمد ناصر محمد القبيسي.

وأحرز حارب محمد غنام فجر الهاملي المركز الأول في مسابقة التين الأحمر، وجاء في المركز الثاني هادف محمد راشد مبارك الخييلي، وفي المركز الثالث هلال خميس سعيد عوضة المريخي، وحصدت المركز الرابع شما جمعة مغير جابر الخييلي، وحلّ خامساً مسعود جمعة مغير جابر الخييلي.

وشارك في مسابقة سلة فواكه الدار مزارعون من مختلف أنحاء الدولة بعشرات الأصناف من الفاكهة المنتجة محلياً للعام الحالي، فيما استقبلت مسابقة التين بفئتيها «الأصفر والأحمر» 350 كيلوغراماً من التين، شارك بها 35 مزارعاً.

على صعيد متصل، تسلم المهرجان صباح أمس (السبت) مشاركات مسابقة الليمون بفئتي «المحلي والمنوع»، التي رصدت لها اللجنة المنظمة 10 جوائز لكل فئة تبلغ قيمتها 117 ألف درهم، وكان المهرجان تسلم أمس مشاركات مزاينة رطب «الشيشي» التي ستعلن نتائجها مساء اليوم.