عملية تنظيفه تكلِف 20 ألف دولار.. زجاجة صلصة حارة تتسبب بإغلاق مسبح أميركي شهير

حطم شخص قارورة زجاجية من صلصة حارة في مسبح شعبي شهير في مدينة ماساتشوستس الأميركية ما أدى إلى إغلاقه، وفرض رسوم تنظيف تصل إلى 20 ألف دولار.

وتم إغلاق مجمع روزماري الترفيهي، وهو مسبح سباحة يضم منزلقا مائيا شاهقا في نيدهام، بعد سقوط شظايا زجاج في الماء يوم الأحد الماضي.

ومن المرجح أن تكلف عملية التنظيف، التي تشمل تجفيف المسبح الذي تبلغ سعته 220 ألف غالون، وإعادة التوازن الكيميائي واختباره بحثا عن البكتيريا، المدينة ما بين 15 ألفا إلى 20 ألف دولار.

وأعرب المسؤولون المحليون عن انزعاجهم من مشكلة الصلصة الحارة. حيث قالت عضو مجلس الشيوخ بولاية ماساتشوستس بيكا راوش في منشور على "فيسبوك": "يعاني المجتمع بأكمله من خسارة المسبح الخاص بنا، كل ذلك لأن شخصا واحدا قرر إحضار قارورة صلصة معه".

وأضاف: "يرجى عدم إحضار الزجاج إلى المسبح. ليس من الصعب اتباع هذه القواعد وغيرها. فهي موجودة من أجل متعتنا الجماعية وصحتنا وسلامتنا الشخصية".

وبحلول ظهر يوم الخميس، أعيد فتح المسبح، بحسبما ذكرت إدارة حديقة نيدهيم الترفيهية على "فيسبوك".