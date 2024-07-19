سدت مصادر التصريف بالإسمنت .. جارة غاضبة تتسبب في غرق شارع بالمياه

تسببت امرأة غاضبة مما أسمته من اعتداء على ممتلكاتها بغرق شارع كامل بمياه الأمطار للمرة الثالثة على التوالي خلال أسابيع، بعدما قامت بسد فوهات أنابيب لتصريف المياه بالإسمنت المسلح.

واشتكى أشخاص يعيشون في حي شادو باي في لونغ وود (الولايات المتحدة) هذا الأسبوع من طوفان شوارعهم للمرة الثالثة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشيرين إلى أن المتسببة بكل ذلك، هي جارة غاضبة في الحي. وكشفت ديان غوغلاس الغاضبة من انتهاك ممتلكاتها كما تقول لقناة FOX 35 News: أنها"ملأت فتحتي أنبوبي تصريف مكسورين بالإسمنت لأنني لم أرغب في المزيد من الأذى لممتلكاتي".

وتشكو غوغلاس أنها في مارس أرسلت رسالة لجيرانها تقول فيها إنها تعتقد أنه تم تركيب أنبوب صرف لمياه الأمطار على ممتلكاتها دون إذنها. وتطلب المرأة في الرسالة تعويضًا عن نقل المياه عبر ممتلكاتها، قائلة: "أنصحكم بهذا لأنه بمجرد إغلاقي لهذا الأنبوب، ستواجهون مشكلة تصريف ستعود إلى الطريق وعلى ممتلكاتكم".

وفي أبريل أغلقت المرأة الأنبوب، ونوافذ التصريف وفي يونيو بدأ الجيران يشعرون بآثار ذلك وبقوة. وقالت سالي سبايرز، التي تعيش في شادو باي: "الآن تمطر، فتستقر الأمطار هناك، ولا تتسرب من الطرق، وتذهب إلى الساحات".

من جهتها أرسلت مقاطعة سيمينول للتو إشعارًا إلى جوجلاس بشأن انتهاك القانون، قائلة إن عليها إزالة الخرسانة الصلبة وإصلاح أنابيب مياه الأمطار وتركيبات الصرف الحالية. وأمامها مهلة حتى 22 يوليو للامتثال، وإذا لم تفعل فقد تواجه غرامات تصل إلى 300 دولار في اليوم.