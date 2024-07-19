اليابان: مبيعات الحفاضات للبالغين تتجاوز مبيعاتها للأطفال

حول صانعو الحفاضات في اليابان تركيزهم إلى سوق البالغين الذي يتوسع بسرعة بعد انخفاض عدد الولادات إلى مستوى قياسي منخفض.

وقالت محطة "سكاي نيوز" أن عدد الأطفال المولودين في اليابان انخفض للسنة الثامنة على التوالي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينخفض ​​عدد سكان اليابان بنحو 30% إلى 87 مليون نسمة بحلول عام 2070، حيث يبلغ عمر أربعة من كل 10 أشخاص 65 عامًا أو أكثر، وفقًا للتقديرات.

وعلى هذه الخلفية، فإن تجارة حفاضات الأطفال تغير اتجاهها. فعلى مدى السنوات الخمس حتى عام 2027، من المتوقع أن ينمو السوق الياباني للبالغين بنسبة 16٪ ليصل إلى 98.9 مليار ين (609 مليون دولار)، بينما من المتوقع أن يتقلص بالنسبة للأطفال بنسبة 8٪ ليصل إلى 84.6 مليار ين (520 مليون دولار)، وفقًا لشركة الأبحاث فوجي كيزاي.

وبالعودة إلى عام 2011، قالت شركة يونيشارم، أكبر شركة لتصنيع الحفاضات في اليابان، إن مبيعاتها للبالغين تجاوزت مبيعاتها للأطفال.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة المصنعة أوجي هولدينغس أنها ستوقف إنتاج حفاضات الأطفال في البلاد استجابة لانخفاض الطلب وستركز بدلاً من ذلك على البالغين. وقالت المجموعة إنها ستواصل تصنيع حفاضات الأطفال في ماليزيا وإندونيسيا، حيث تتوقع نمو المبيعات. وفي حين أن الشركات الأخرى لا تتخذ مثل هذا الإجراء الجذري، فإن مستقبل الصناعة يبدو واضحًا.

وقال كينجي ناكاتا، مدير تسويق دايو بيبر "يمكننا أن نتوقع أن يستمر سوق حفاضات البالغين في النمو، وبالتالي فإننا نخصص موارد شركتنا لهذا السوق بهدف توسيع هذه المنتجات."

بدورها تعهدت الحكومة اليابانية باتخاذ "خطوات غير مسبوقة" لمعالجة انخفاض معدل المواليد في البلاد، مثل توسيع نطاق رعاية الأطفال وتعزيز زيادة الأجور للعمال الأصغر سنا. واعترافاً بالأثر الاجتماعي والاقتصادي المحتمل، والضغوط الناجمة عن ذلك على المالية العامة، وصف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا هذا الاتجاه بأنه "أخطر أزمة تواجهها بلادنا".