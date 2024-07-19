رجل يقفز في المحيط هربا من اعطاء صديقته كلمة سر هاتفه

قفز رجل من ولاية فلوريدا، الأمريكية، في المحيط يائساً، بعد أن وجد نفسه في وضع صعب، حيث أمره خفر السواحل بفتح هاتفه وهو ما رفضه لتجنب أن يكشف عن الرقم السري أمام صديقته، وهرب إلى الماء.

ووفق "نيويورك بوست"، أظهرت لقطات لكاميرا ضباط من لجنة الأسماك والحياة البرية في فلوريدا (FWC) يستجوبان رجلاً عرّف عن نفسه باسم AJ ، وصديقته على متن قارب في مكان ما في المياه بالقرب من كي ويست في مقطع فيديو على يوتيوب نُشر الأسبوع الماضي.

وبدأت القصة حين اكتشف خفر السواحل أن الاثنين لا يحملان بطاقة هوية، فطلبوا من الرجل فتح هاتفه، وهو ما أثار توتره بشدة، وظهرت صديقته في المقطع تحاول إقناعه بالكشف عن الرقم السري او كلمة المرور، ومن ثم أخذت تكلمه بحدة فيما أصر خفر السواحل بدورهم، ليقرر الرجل الهرب للمحيط وقفز في الماء، فيما أسرع خفر السواحل نحوه، في مطاردة لسبع دقائق.

وتفاعل الآلاف مع مقطع فيديو نشر للواقعة، شاهده أكثر من مليون شخص، وكتب أحد المستخدمين، "لم يكن الأخ قلقاً بشأن السجن، بل كان قلقاً بشأن فتح قفل الهاتف"، وعلق آخر: "يفضل الأخ أن يرتكب جريمة جنائية بدلاً من السماح لصديقته بالوصول إلى هاتفه".