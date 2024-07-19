«نكهات الصيف».. زوار دبي على موعد مع أشهى النكهات

يمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بأشهى الأطباق بأفضل الأسعار، والاستفادة من تخفيضات تصل إلى 30% في أشهر 100 مطعم مناسب للعائلات في جميع أنحاء المدينة لغاية 15 أغسطس المقبل. ويعود موسم مفاجآت صيف دبي لعام 2024، ومعه العديد من المفاجآت والتجارب الشائقة والمتنوعة، بما فيها انطلاق الدورة الأولى من فعالية «نكهات الصيف»، والتي تتيح للزوار تذوّق أشهى النكهات في دبي. وتستمر هذه الفعالية التي تقام بالتعاون مع تطبيق زوماتو (Zomato) حتى 15 أغسطس المقبل، وتقدّم للزوار تخفيضات تصل إلى 30% في أشهر 100 مطعم مناسب للعائلات في جميع أنحاء المدينة.

وكجزء من فعاليات موسم مفاجآت صيف دبي الغنية بالتجارب المميزة، تنطلق فعالية «نكهات الصيف» بدورتها الأولى هذا العام، لتتيح للزوار الاستمتاع بأشهى الأطباق بأفضل الأسعار، بحيث يستفيد كل شخصين من تخفيضات بنسبة 20% على الفاتورة، في حين تستفيد المجموعات الأكبر من أربعة أشخاص فأكثر من خصومات تصل إلى 30%.