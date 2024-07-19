«النور الأبدي».. رحلة موسيقية في مكتبة محمد بن راشد

تنظم مكتبة محمد بن راشد، الإثنين المقبل، أمسية موسيقية استثنائية بعنوان «النور الأبدي» للفنانة التونسية المبدعة فرح الفارسي، التي ستقدم عرضاً موسيقياً تفاعلياً على آلة القانون، يجمع بين الأصالة والمعاصرة في مزيج فريد من نوعه.

وستبحر فرح بأسلوبها الفريد مع الجمهور في رحلة فنية عميقة تستكشف القيم الإنسانية والروحانية، من خلال مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية التي تعكس موضوعات مثل الوطن، والحب، والألم، والسلام، والفرح، مع التركيز على تعزيز قيم التسامح والمحبة، والتفاعل الفكري والتأملي في ظل الأجواء الروحانية الفريدة التي تنشرها آلة القانون.

وحققت الفنانة التونسية المعروفة بأسلوبها المبتكر في العزف على القانون، شهرة واسعة في العالم العربي وأوروبا، حيث بدأت مسيرتها الموسيقية في المعهد الموسيقي، ثم طورت شغفها العميق بآلة القانون. وقدمت العديد من العروض الموسيقية في مسارح متنوعة حول العالم، من تونس إلى فرنسا وإسبانيا وتركيا والكويت ودولة الإمارات والجزائر، حيث أبهرت الجمهور بدمجها المميز بين الأنماط الموسيقية، وتقديمها نهجاً معاصراً لآلة القانون.

وتدعو مكتبة محمد بن راشد الجمهور من مختلف أفراد المجتمع ومحبي الموسيقى والفن لحضور هذه الأمسية الاستثنائية، التي ستكون فرصة فريدة للاستمتاع بأداء موسيقي راقٍ، والتعرف إلى جماليات آلة القانون بطريقة مبتكرة ومعاصرة.