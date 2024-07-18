حفيدة ترامب تكشف الجانب الذي لا يعرفه الناس في جدّها

كانت كاي ترامب البالغة من العمر 17 عاماً أصغر من أن تشارك بشكل هادف في أي من حملات جدها دونالد ترامب السابقة لمنصب الرئيس. لكنها صعدت إلى مسرح المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري مؤخرا لتظهر «جانب جدي الذي لا يراه الناس كثيراً»، وفقاً لصحيفة «بوليتيكو».

وقالت كاي، ابنة دونالد ترمب جونيور، الذي قدمها على المسرح- وزوجته السابقة فانيسا: «عندما وُضع اسمي على قائمة الشرف الرفيعة، قام جدي بطباعتها ليُظهر لأصدقائه مدى فخره بي... وهو يتصل بي في منتصف اليوم الدراسي ليسألني عن أحوال لعبة الغولف الخاصة بي ويخبرني بكل شيء عنه».

وكانت كاي، وهي الأكبر بين أحفاد دونالد ترامب العشرة، جزءاً من العديد من جلسات التصوير العائلية وحضرت أحداثاً رفيعة المستوى مثل حفل تنصيب جدها عام 2017. لكنها الآن تلعب أول دور مهم لها في الحملة الانتخابية لجدها.

وجمعت كاي متابعة كبيرة على «إنستغرام»، قفزت من 131 ألفاً إلى 139 ألف متابع مباشرة بعد خطابها. وتدور منشوراتها بشكل حصري تقريباً حول لعبة الغولف، بما في ذلك فوزها بالبطولة في ملعب ترامب للغولف في ويست بالم بيتش في وقت سابق من هذا العام.

وفي فيديو بعنوان «تعرف على كاي ترامب!» قالت على قناتها على موقع «يوتيوب»، العام الماضي، إنها تلعب الغولف 5 أيام في الأسبوع وتريد أن تصبح لاعبة محترفة.

ونشرت، يوم السبت، صورة للرئيس السابق محاطاً بالخدمة السرية بعد إطلاق النار عليه في تجمع انتخابي في بنسلفانيا مع تعليق: «نحن نحبك يا جدي. لا تتوقف أبداً عن القتال!».

كما تحدثت عن محاولة الاغتيال التي وقعت في المسيرة، وقالت: «لقد وضع الكثير من الناس جدي في مواقف صعبة، وهو لا يزال واقفاً»