5 طرق لاكتشاف زملاء العمل "أصحاب الوجهين"

في كل بيئة عمل، ستواجه أشخاصًا ذوي شخصيات وسلوكيات مختلفة ومتنوعة. فبينما يعمل البعض كأفراد داعمين، هناك آخرون يتظاهرون بالصداقة، بينما يستغلون الفرص لإحباطك، هؤلاء هم زملاء العمل ذوو الوجهين الذين يجب عليك كشفهم وتجنبهم.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، هناك بعض الطرق لاكتشاف زملاء العمل ذوي الوجهين لتجنبهم والابتعاد عنهم:

1 أحد أبرز مؤشرات زميل العمل ذي الوجهين هو السلوك غير المتسق، قد يكون مرحًا مع مجموعة معينة وباردًا مع أخرى.

2 يجب الانتباه لكيفية تفاعله مع مختلف الأشخاص في المكان على اختلاف درجاتهم الوظيفية، وفي حال لاحظت أنه يتصرف بقسوة وقلة احترام مع الزملاء، ويتملق لكبار المسؤولين، فاعلمْ أنك تتعامل مع زميل عمل ذي وجهين.

3 زملاء العمل ذوو الوجهين يتلاعبون بالحقائق لصالحهم، وهنا ينصحك الخبراء بمراقبة أي تغييرات في سلوكهم مع الآخرين، وانتبه لتصريحاتهم المتضاربة ولغة أجسادهم المتوترة.

4 احترس من الزملاء الذين ينشرون معلومات كاذبة، أو ينسبون الفضل لأنفسهم؛ مثل هذه التصرفات تضر بالنجاح الجماعي، ويجب عليك الابتعاد عن هؤلاء الأشخاص.

5 وفي النهاية، إذا كنت جديدًا في المكان، فقد يكون من الصعب تحديد الزملاء الحقيقيين. لذا، حافظ على علاقات طبيعية ولاحظ من حولك. ومع مرور الوقت، ستتمكن من تحديد من يمكنك الوثوق به ومن يجب عليك تجنبه.